Gobierno propone aumentar en US$ 5 las tasas de embarque de viajes internacionales aludiendo a desajuste fiscal

En parte, la medida busca corregir una distorsión en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, que tras la rebaja de 2018 generó un descalce de cerca de $ 20.000 millones anuales.

Cuando recién comenzaba el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera se puso en marcha una propuesta que gustó en la industria aérea.

US$ 25 ES EL VALOR ACTUAL DE LA TASA DE EMBARQUE PARA VUELOS INTERNACIONALES DE MÁS DE 500 KILÓMETROS

Se trató de una iniciativa que buscaba fomentar el turismo en el país a través de la reducción de las tasas de embarque en vuelos nacionales e internacionales. Este impuesto es un cargo obligatorio que se cobra al comprar un pasaje por el uso de la infraestructura y los servicios del aeropuerto. La mayor parte de lo recaudado llega a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), organismo dependiente de la Fuerza Aérea de Chile y encargado de la seguridad aeronáutica y de la infraestructura aeroportuaria; mientras que el resto se distribuye entre el Fisco y la sociedad concesionaria a cargo del aeropuerto respectivo.

Así, durante el gobierno del Presidente Piñera y mediante un Decreto Supremo, las tarifas se redujeron de manera significativa. En vuelos nacionales la baja fue de un 40%, con precios que variaron según el terminal aéreo y el tipo de trayecto, oscilando entre $ 3.042 y $7.698, y con algunos viajes incluso exentos de pago.

En el caso de los vuelos internacionales, los viajes de hasta 500 kilómetros tienen una tasa equivalente a la máxima nacional, mientras que en los trayectos más largos las tarifas se redujeron de US$ 30 a US$ 25.

Sin embargo, este escenario podría cambiar en el corto plazo. Tres fuentes conocedoras de las tratativas confirmaron a Diario Financiero que la Dirección de Presupuestos (Dipres), dependiente de la cartera de Hacienda, presentó al Ministerio de Defensa una propuesta para aumentar las tasas de embarque de vuelos internacionales de más de 500 kilómetros en US$ 5, retomando así el nivel previo a la rebaja de 2018; lo cual fue corroborado por las autoridades.

Para dimensionar esta alza, cabe precisar que en el primer semestre de 2025 alrededor de siete millones de pasajeros llegaron o salieron del país en vuelos internacionales de más de 500 kilómetros, lo que generó ingresos por aproximadamente US$177 millones a través de las tasas de embarque. Con la nueva tarifa, este monto podría ascender a cerca de US$ 210 millones.

Las razones detrás de la propuesta

La Dipres explicó que la medida responde a dos motivos principales. El primero es corregir una distorsión que afecta al Aeropuerto Arturo Merino Benítez, desde donde despega más del 99% de los pasajeros de este tipo de vuelos.

Cuando Nuevo Pudahuel se adjudicó la concesión del aeropuerto, el contrato se estableció considerando la tasa vigente en ese momento, es decir, US$ 30. Con la rebaja de 2018 a US$ 25, la base contractual no se modificó, por lo que el Fisco ha debido cubrir la diferencia, lo que ha significado desembolsos fiscales cercanos a $ 20 mil millones cada año.

El segundo motivo se relaciona con el plan de convergencia fiscal a 2029 presentado por Hacienda al Congreso. El programa contempla una serie de medidas legislativas y administrativas destinadas a generar mayor espacio fiscal, incluyendo ajustes de tarifas en distintos servicios operacionales que permitirían recaudar $ 129.413 millones este año, $ 77.648 millones el próximo y estabilizarse en torno a $ 19.576 millones anuales desde 2027.

Pero eso no es todo. Fuentes de la industria señalaron que el alza también busca aliviar la presión sobre la DGAC, ya que las tasas de embarque representan su principal fuente de ingresos.

La institución -cuentan los conocedores- enfrenta hoy restricciones presupuestarias que se han traducido en problemas operativos, incluyendo falta de personal, huelgas por condiciones laborales e incluso la imposibilidad de operar algunos aeropuertos las 24 horas del día.

“El aumento de la tasa permitiría reforzar la dotación y mejorar la operatividad de los recintos aeroportuarios”, concluyó una fuente al tanto.

Mayores precios y golpe a la demanda, los efectos según la industria aérea