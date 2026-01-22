Aerolíneas tras el casi nulo crecimiento de la industria a nivel nacional en 2025: "Ha sido decepcionante, necesitamos más pasajeros que quieran viajar"

De acuerdo con las cifras de la JAC, el tráfico de pasajeros en Chile desaceleró su crecimiento y cerró el año con un crecimiento acumulado de tan solo un 0,8%, mientras que la IATA proyectó un crecimiento de un 7,1% para América Latina en 2025.

La Junta Aeronáutica Civil (JAC) dio a conocer a inicios de semana las cifras del tráfico aéreo acumulado al cierre de 2025 y, para la industria, los números no fueron alentadores, si no que más bien preocupantes.

Así lo afirmó tanto la gerenta general de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) para Chile, Helen Kouyoumdjian, como el gerente general de la Asociación Chilena de Líneas Aéreas (Achila), Eduardo Hardenssen, quienes indicaron que las cifras eran "alarmantes".

Si bien de acuerdo a las cifras de la JAC, se transportaron más de 28 millones de personas en el 2025, el tráfico de pasajeros en Chile desaceleró su crecimiento y cerró el año con un crecimiento acumulado de tan solo un 0,8%

En específico, el tráfico doméstico experimentó reducciones importantes versus los números que se observaron en el 2024, con solo 2 meses por sobre las del año anterior. En los 12 meses del 2025 se contabilizó un total de un poco más de 16 millones de pasajeros que se trasladaron en rutas dentro del país, lo que significó una caída de 1,5% al compararlos con el consolidado del 2024, cerrando así la primera caída anual desde la pandemia.

Asimismo, si bien el tráfico internacional fue el responsable de contrarrestar la caída del tráfico aéreo a nivel general, su crecimiento también fue acotado. Fueron más de 12 millones de pasajeros los que estuvieron en rutas desde y hacia fuera de Chile durante el 2025, lo que significó el nivel histórico más alto; pero tan solo un crecimiento de un 3,9% versus un 7,7% en el año anterior.

En ese sentido, los representantes de los gremios advirtieron “una importante pérdida de dinamismo” en el sector de la aviación que - a su juicio “merece atención”.

Crecimiento “estancado”

“Los datos muestran que el tráfico de pasajeros en Chile se ha estancado, con un crecimiento casi nulo de 0,8% en 2025. Si bien el segmento de pasajeros internacionales evitó una caída del total de pasajeros, su desempeño evidencia una desaceleración que refleja un escenario de normalización postpandemia y un mercado más sensible a costos, frecuencias y condiciones operativas”, señaló Hardenssen a DF.

Y es que a juicio del representante del gremio, “este año ha sido decepcionante" dado que, en comparación con las cifras proyectadas por la IATA, Chile está muy por detrás del crecimiento de la región y el mundo.

“Con respecto a los resultados de tráfico, se proyecta que el tráfico de pasajeros en América Latina crezca un 7,1% en 2025 y un 6,6% en 2026, y un 5% a nivel global mientras que nosotros estamos neteados", puntualizó Kouyoumdjian quien -a su vez- sostuvo que “terminamos el 2025 igual que el año pasado, con 28 millones de pasajeros transportados, pero debemos aumentar ese número".

En ese sentido, la representante del gremio sostuvo que “esto es una tremenda advertencia y principalmente para el gobierno que entra (...) necesitamos más pasajeros que quieran viajar y si bien eso tiene que ver con situaciones económicas, también tiene que ver con las acciones y las iniciativas de promoción que Chile realiza tanto a nivel interno que más chilenos viajen por Chile, como también a nivel receptivo”.

Por esto, Hardenssen explicó que otro de los problemas va de la mano con la conectividad, luego de que en la pandemia se hayan ido seis aerolíneas, de las cuales todavía no vuelven todas, como por ejemplo Emirates y GOL. Además explicó que el cambio de vuelos permanentes a estacionales de las compañías que venían de Norteamérica también es un factor que afecta de manera directa en el tráfico aéreo.