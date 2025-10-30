Centro de esquí El Colorado invertirá US$ 1,9 millones para un nuevo andarivel

Andacor, la empresa que controla los centros de esquí El Colorado y Farellones, tiene en carpeta una nueva inversión. Se trata de un nuevo andarivel, denominado Telesilla Alpina, que considera un desembolso de US$ 1,9 millones.

“La construcción del andarivel Telesilla Alpina ayuda a conectar y consolidar la totalidad de la zona recreativa turística del Centro Cordillera, específicamente al Centro de Esquí El Colorado, proyecto el cual aprovechará conectar la zona baja del dominio esquiable denominada Quebrada Honda, actualmente desconectada con el dominio esquiable, lo cual permitirá conectarse directamente con la parte alta del sector Valle Olímpico (andariveles Cono Este, La Copa y Pioneros)”, explicó la empresa en una consulta de pertinencia para que la autoridad defina si la obra debe o no ser sometida a evaluación ambiental.

El proyecto -que también considera la construcción de dos nuevas áreas de estacionamientos- se conoce a días de la junta extraordinaria de accionistas de Andacor, en que se votará un aumento de capital y la eventual incorporación a la propiedad del grupo estadounidense Mountain Capital Partners (MCP), que ya es dueño de Valle Nevado y La Parva.