Factor Marca 2025: empresas chilenas quedan al debe en primer estudio local sobre la gestión de marcas

El reporte, elaborado por las consultoras Procorp y Feedback Research, con la colaboración de Icare, consideró una muestra de 200 compañías, y asignó al medio local 56,7 puntos de un máximo de 100, destacando un "fuerte foco táctico, pero limitada articulación transversal" en el manejo de marcas.

Por: R. García y S. Pelfort

Publicado: Viernes 12 de septiembre de 2025 a las 08:30 hrs.

