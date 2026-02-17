Chilefilms compra la participación de empresa española y toma el control de Mediapro Móviles Chile

La productora chilena le compró a el 51% de su participación en la sociedad que crearon ambas compañías en conjunto en 2019.

Un giro dio la industria de producción audiovisual este viernes tras la firma de un acuerdo vinculante que acordó la compraventa de la compañía Mediapro Móviles Chile.

¿Los involucrados? Chilefilms y su socio español, Mediapro, quienes acordaron que la chilena compraría la totalidad de la participación en la compañía que crearon conjuntamente.

Fue en abril de 2019, cuando Mediapro y Chilefilms anunciaron una asociación estratégica que dio origen a Mediapro Móviles Chile SpA, alianza que buscaba modernizar la producción audiovisual de eventos en vivo en la región.

En su minuto, Mediapro, el gigante audiovisual con sede en Barcelona, buscaba consolidar su presencia en Latinoamérica, por lo que vio en Chilefilms a un partner estratégico con vasta experiencia en la producción técnica y la transmisión de eventos deportivos y de entretenimiento en el país.

Así, la sociedad fue creada para ejecutar las transmisiones de fútbol nacional y otros eventos masivos tales como Panamericanos, Festival de Viña, Lollapalooza, entre otros.

Sin embargo, a casi siete años de su creación, la asociación que se armó el año 2019 entre Mediapro y Chilefilms se desarmó, quedando la empresa chilena -ligada al empresario José Patricio Daire- con el 100% de participación de Mediapro Móviles Chile.

En concreto, la operación consistió en la adquisición del 51% de participación que tenía la empresa española, por lo que -con esto- Mediapro no solo perdería el control de la empresa, si no que saldría por completo del negocio de los móviles de transmisión en Chile.

Si bien los detalles financieros y las razones específicas detrás de esta decisión no han sido revelados oficialmente, fuentes cercanas a la operación afirman que este movimiento permitirá a Chilefilms fortalecer su posición en el mercado local y enfocar sus recursos en la producción nacional.