Industria

Chilefilms compra la participación de empresa española y toma el control de Mediapro Móviles Chile

La productora chilena le compró a el 51% de su participación en la sociedad que crearon ambas compañías en conjunto en 2019.

Por: Blanca Dulanto

Publicado: Miércoles 18 de febrero de 2026 a las 04:00 hrs.

