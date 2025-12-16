¿Cómo es la industria del entretenimiento en Chile? Centrada en conciertos, con Santiago dominando las ventas y más empleo estable
De acuerdo el informe realizado por la Agepec y la CNC, la industria generó 9.000 trabajos directos e indirectos y su total de ventas estuvo en torno a los $ 165 mil millones.
La industria del espectáculo en Chile consolida su recuperación. Así lo reveló el Informe Anual 2025 elaborado por la Asociación Gremial de Empresas Productoras de Entretenimiento y Cultura (Agepec) junto con la Cámara Nacional de Comercio (CNC).
Con cifras al cierre de 2024, el gremio que agrupa a cerca del 70% del mercado nacional de productoras de espectáculos, realizó una radiografía del sector y reveló que la industria está viviendo un momento de consolidación.
En 2024, las productoras afiliadas a Agepec realizaron 187 eventos, un 6% más que el año anterior y que -de estos- los de música en vivo fueron los protagonistas, concentrando el 96% de las producciones, consolidando su liderazgo como principal motor de convocatoria.
En cuanto a ingresos, el estudio estimó que el total de ventas de la industria estaría en torno a $ 165 mil millones, no obstante arrojó que las productoras del gremio alcanzaron una facturación total de $ 115.049 millones en 2024 lo que representó una baja de 12,2% respecto a 2023.
“Este cambio se debe a que el mercado se está normalizando después del boom que vino tras la pandemia: hoy hay menos eventos chicos y más producciones grandes, con márgenes más bajos”, explicó el presidente de Agepec, Jorge Ramírez, con respecto a la baja en la industria.
En específico, de acuerdo a los ingresos, la venta de tickets representó el 70,2% de la facturación total, mientras que el patrocinio creció 13,1%, alcanzando los $ 16.403 millones. En contraste, la inversión publicitaria cayó 2,2%.
De hecho, de acuerdo al reporte, las ticketeras miembro de Agepec reportaron un aumento de 15,9% en el número de eventos vendidos y un 3,1% en entradas comercializadas, superando los 9 millones de boletos vendidos. Si bien la Región Metropolitana concentró el 81% de las entradas vendidas, las regiones representaron el 49% del total de eventos.
En cuanto a empleo, el estudio destacó que durante 2024 la industria generó más de 9.000 empleos directos e indirectos, con un aumento de 39% en el personal estable, lo que reflejó una tendencia hacia la formalización y la profesionalización del rubro.
“El espectáculo chileno ya no está en modo supervivencia, está en modo proyección. Vemos una industria más eficiente, diversa y moderna, que aprende a sostener su crecimiento con innovación, sponsorship y profesionalización”, puntualizó Ramírez.
