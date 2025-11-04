Elecmetal eleva en 12,4% sus ganancias consolidadas a septiembre y logra $ 45.245 millones

El resultado de actividades operacionales del grupo ascendió a $ 83.444 millones al tercer trimestre y se explica principalmente por el mejor desempeño de su negocio metalúrgico.

Una ganancia consolidada de $45.245 millones registró Elecmetal a septiembre de 2025, un 12,4% superior a la utilidad total consolidada de $ 40.245 millones obtenida durante el mismo período del año anterior, según informó la compañía a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Los ingresos de explotación consolidados de los primeros nueve meses alcanzaron a $985.926 millones, cifra que es 1,8% superior al mismo período del ejercicio anterior, cuando éstos ascendieron a $ 968.367 millones. En su análisis razonado la empresa -ligada al grupo DF- precisó que el período de nueve meses de 2024 incluye un ingreso extraordinario de $ 10.929 millones correspondiente a la indemnización del seguro por el perjuicio por paralización en el negocio de envases de un siniestro en un horno ocurrido a fines de 2022. Descontado este efecto por una vez, los ingresos de explotación los primeros nueve meses de 2025 aumentaron un 3% respecto del mismo período del año anterior ajustado, indicó la firma industrial.

En tanto, el resultado de actividades operacionales a nivel consolidado al tercer trimestre fue una ganancia de $ 83.444 millones, cifra que se compara con una utilidad de $ 83.813 millones en los primeros nueve meses de 2024, y se explica principalmente por un mejor resultado operacional en el negocio metalúrgico, que alcanzó a $ 81.783 millones comparado con $ 68.982 millones en el mismo período del año anterior, que fue compensado por menores resultados en el negocio de envases y en el negocio vitivinícola, informó la compañía en su análisis razonado.

Descontando el mismo efecto extraordinario de dicha indemnización del seguro de 2024 antes mencionada, el resultado de las actividades operacionales presenta un aumento de 14,5%.

Por otro lado, las ganancias del negocio metalúrgico subieron 18,6% en nueve meses, llegando a $ 81.783 millones a septiembre. Este resultado se explica por “una efectiva estrategia de diferenciación en la entrega sostenible de soluciones integrales a sus clientes mineros en todo el mundo, siendo ME Elecmetal uno de los principales productores y comercializadores mundiales de piezas de desgaste para molinos y chancadores, medios de molienda y otros productos y servicios para el mercado de la minería, sector que experimenta una intensa actividad asociada a los sólidos fundamentos de algunos metales como el cobre, que presenta una sostenida demanda de largo plazo por el desarrollo de la electromovilidad, las energías renovables y los avances tecnológicos”.

Elecmetal posee una extensa red de plantas manufactureras propias en Chile, EEUU, China, Perú y Sudáfrica, así como joint ventures, licenciamientos y alianzas estratégicas con corporaciones de alto nivel, como ESCO, una división de WEIR Group de Escocia; Valley Forge de EEUU; Ferry Capitain de Francia y Jiangsu Longteng Special Steel de China.