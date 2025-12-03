Fondo de la familia Walton entra a firma de industria salmonera ligada a Altis y Fiordo Austral

Lukas Walton es nieto de Sam Walton, fundador de la gigante estadounidense Walmart y patriarca de la familia más rica del mundo en la actualidad . Tras la muerte de su padre (John T. Walton) en un accidente aéreo en 2005, se convirtió a temprana edad en uno de los multimillonarios más jóvenes del mundo. Y casi una década después, decidió destinar su fortuna a inversiones vinculadas al cambio climático y la transición energética.

Así, creó Builders Vision, plataforma que funciona como su family office. De esta organización pende S2G Investments, un fondo enfocado en empresas de capital de riesgo y en etapas de crecimiento. De acuerdo con su sitio web, S2G cuenta con una cartera de más de un centenar de empresas, a las que como conjunto ha entregado financiamiento por más de US$ 2.500 millones.

Lo anterior, lo hace en tres áreas de negocios específicas: Alimentos y Agricultura, Energía y Océanos. Fue por esta última que los ojos de S2G se terminaron posando en Chile.

Esta semana, la firma de Lukas Walton selló su ingreso a la propiedad de Oxzo, compañía local dedicada a servicios de oxigenación para la acuicultura, cuya propiedad comparten Altis (financiera ligada a la familia Müller) y el grupo Fiordo Austral, que cuenta con accionistas como Pedro Hurtado y Ramón Yavar.

Con una inversión de US$ 25 millones, S2G se quedará con el 15% de Oxzo y entrará, principalmente, para impulsar la expansión internacional de esta compañía.

En el proceso, Oxzo fue asesorada por LarrainVial como banco de inversión y Barros & Errázuriz como estudio de abogados. Por el lado de los compradores, participó Villarino E Ilharreborde Abogados (VEI).

¿Qué es Oxzo?

La industria salmonera es un negocio particularmente complejo. Cualquier alteración en el nivel de oxígeno del agua puede repercutir en los peces, causando estrés, enfermedades, altos niveles de mortalidad y/o proliferación de algas, entre otros.

Así nació Oxzo, basada en el sur de Chile, desarrollando tecnología patentada en sistemas de oxigenación y aireación, con el objetivo de prestar estos servicios a las acuícolas. En 2014, Fiordo Austral -que se dedica, sobre todo, a utilizar subproductos orgánicos de la industria para crear otros ingredientes, como harina y aceite de salmón- tomó el control de la empresa. Y hace un año ingresó Altis, quedándose con el 35% de Oxzo.

Hoy, ofrecen pontones automatizados (Oxymar) y unidades móviles de generación de oxígeno (Oxymovil), que tienen como fin mejorar las operaciones de cultivo de peces para aumentar el rendimiento y reducir la mortalidad. La empresa asegura que pueden aumentar hasta en un 10% la biomasa, reducir los costos en un 5% y disminuir la mortalidad en más de un 24%.

Con un telón de fondo marcado por la alta demanda mundial y las necesidades de la industria para crecer de manera sostenible -en el caso de los salmones, con bajos niveles de contaminación y mortalidad- fue que tanto Altis como S2G se fijaron en Oxzo.

El fondo estadounidense, en 2020, lanzó su estrategia de Océanos. En esos cinco años, han apostado por 18 empresas que operan a lo largo de la cadena de valor de la economía marina. Oxzo, en específico, será la segunda inversión de S2G en una empresa latinoamericana.

El managing director del equipo de Océanos de S2G, Larsen Mettler, declaró que las innovaciones de Oxzo apuntan directamente al objetivo de la acuicultura de “evolucionar para satisfacer la creciente demanda, protegiendo a la vez a los ecosistemas marinos” y que el equipo de la chilena “combina un profundo conocimiento técnico con una visión clara para transformar la acuicultura a nivel global”.

Plan internacional

A nivel local, la empresa ya entrega sus servicios de oxigenación a cerca del 70% de las salmoneras nacionales. Chile es el segundo mayor productor de salmones en el mundo después de Noruega, que concentra cerca de la mitad del mercado a nivel global. Ahí es donde entra a jugar S2G.

Las intenciones de Altis y Fiordo Austral son potenciar la internacionalización de Oxzo y eso, en el mundo acuícola, es sinónimo de crecer en Noruega. En la firma consideran que pueden contribuir a enfrentar el principal desafío sanitario de las salmoneras nórdicas, que es la proliferación del piojo de mar (Cáligus). Además, ya trabajan con los principales productores de salmón de ese país.

Los accionistas nacionales entregaron declaraciones al respecto. “Estamos orgullosos de dar la bienvenida a S2G”, dijo el presidente de Fiordo Austral y Oxzo, Rafael Ariztía, exBancard y asesor de los gobiernos de Sebastián Piñera. “Su participación se alinea perfectamente con la estrategia de Oxzo para crecer en mercados internacionales (...) al otorgar acceso a equipos altamente calificados, información de primer nivel y redes globales”.

En tanto, el socio de Altis, Claudio Inglesi, agregó que la alianza “es un reflejo de las positivas perspectivas del uso de oxigenación en acuicultura como palanca de productividad y herramienta de bienestar animal, y acelerará la expansión internacional de Oxzo a medida que se consolida como un socio estratégico para la industria”.