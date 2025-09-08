Francisco Vidal renuncia al directorio de TVN tras cuestionamientos de José Antonio Kast
El exministro dijo que quiso "dejar de ser un pretexto para ofender a los trabajadores del canal" y que jamás podría intervenir en la pauta del Departamento de Prensa de la señal estatal.
Francisco Vidal presentó su renuncia a la presidencia del directorio de Televisión Nacional de Chile (TVN), la cual se hará efectiva a contar de este martes 9 e septiembre.
En una carta que envió a los trabajadores de la señal estatal, el exministro aludió directamente a las "reiteradas declaraciones" de José Antonio Kast y su asesor Cristián Valenzuela, quienes cuestionaron el actuar de Vidal al mando del canal. "Nosotros no tenemos problemas con que él sea parte del comando de Jeannette Jara, pero otra cosa es que desde el canal nacional tengan a su presidente como un activista de una candidata del Gobierno”, dijo el candidato presidencial esta mañana.
