Gobierno arremete contra empresas involucradas en colusión de la centolla y dice que "al menos 2.000 familias" fueron afectadas anualmente
El subsecretario de Pesca, Julio Salas, anunció que se reuniría con los pescadores artesanales para mantenerlos al tanto de la investigación.
Noticias destacadas
Luego de que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) denunciara una colusión entre siete empresas procesadoras de centolla en la Región de Magallanes, al menos entre 2012 y 2021-, para fijar los precios a los que compraban el recurso a los pescadores artesanales, el Gobierno salió al paso.
El subsecretario de Pesca, Julio Salas, arremetió contra las firmas involucradas. "Es inaceptable que empresas se coordinen por años para fijar precios y maximizar sus ganancias, afectando el precio justo a los pescadores artesanales que son los que efectivamente realizan el esfuerzo pesquero de este recurso. Son armadores, patrones de embarcaciones y tripulantes que trabajan en el mar con honestidad, los mayores afectados", dijo.
Salas hizo un llamado a que la colusión siga siendo investigada y que los responsables sean sancionados.
Así, hizo un recuento de la situación del sector: "En Magallanes hoy hay 857 embarcaciones inscritas con el recurso centolla, cada año están trabajando alrededor de 400 de ellas -con cuatro o cinco tripulantes cada una- siendo al menos 2.000 familias las afectadas anualmente".
Y cerró: "Desde que tomamos conocimiento de esta noticia, como Subpesca hemos recabado antecedentes, nos estamos coordinando con la delegación presidencial de Magallanes, y sostendremos una pronta reunión con los pescadores artesanales afectados para mantenerlos al día de la investigación”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Inmobiliaria acusa a jueces de tribunal ambiental de cometer “abuso grave” en litigio por millonario proyecto
La sociedad dijo que “no es una gran empresa minera que pueda soportar las tremendas pérdidas económicas” derivadas de un fallo de la judicatura ambiental, y que tampoco podrá “resistir una incertidumbre de años de judicialización y pendencia”.
Runway lanza plataforma de videojuegos y apunta al mercado de la robótica y los vehículos autónomos
Bajo su principio de “simular el mundo”, la startup que desarrolla modelos de IA generativa para el cine, comenzó a trabajar con grandes empresas de robótica y de vehículos autónomos para crear nuevos casos de uso.
Sociedad Nacional de Agricultura llama a regularizar a los extranjeros: “Necesitamos a los inmigrantes”
Sus declaraciones generaron reacciones en los comandos de los presidenciables. Desde el equipo de Evelyn Matthei respaldaron la idea, pero Johannes Kaiser y José Antonio Kast cuestionaron la propuesta.
BRANDED CONTENT
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
El arte de emprender con propósito: Patricia Ready en Perfeccionistas
Desde su mirada única sobre el arte contemporáneo hasta su incansable búsqueda de la excelencia, Patricia comparte su historia, su visión sobre el rol del arte en la sociedad y cómo ha construido un espacio fundamental para la escena artística chilena.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete