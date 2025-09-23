Gobierno arremete contra empresas involucradas en colusión de la centolla y dice que "al menos 2.000 familias" fueron afectadas anualmente

El subsecretario de Pesca, Julio Salas, anunció que se reuniría con los pescadores artesanales para mantenerlos al tanto de la investigación.

Luego de que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) denunciara una colusión entre siete empresas procesadoras de centolla en la Región de Magallanes, al menos entre 2012 y 2021-, para fijar los precios a los que compraban el recurso a los pescadores artesanales, el Gobierno salió al paso.

El subsecretario de Pesca, Julio Salas, arremetió contra las firmas involucradas. "Es inaceptable que empresas se coordinen por años para fijar precios y maximizar sus ganancias, afectando el precio justo a los pescadores artesanales que son los que efectivamente realizan el esfuerzo pesquero de este recurso. Son armadores, patrones de embarcaciones y tripulantes que trabajan en el mar con honestidad, los mayores afectados", dijo.

Salas hizo un llamado a que la colusión siga siendo investigada y que los responsables sean sancionados.

Así, hizo un recuento de la situación del sector: "En Magallanes hoy hay 857 embarcaciones inscritas con el recurso centolla, cada año están trabajando alrededor de 400 de ellas -con cuatro o cinco tripulantes cada una- siendo al menos 2.000 familias las afectadas anualmente".

Y cerró: "Desde que tomamos conocimiento de esta noticia, como Subpesca hemos recabado antecedentes, nos estamos coordinando con la delegación presidencial de Magallanes, y sostendremos una pronta reunión con los pescadores artesanales afectados para mantenerlos al día de la investigación”.