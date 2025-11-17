Gonzalo Said empresario: “Sin señales de estabilidad fiscal, seguridad y reglas claras, las decisiones en inversionesseguirán siendo cautas”
De cara a la segunda vuelta, dice que el sector privado espera que el debate se oriente a la gobernabilidad y la reactivación de las inversiones.
A juicio del empresario Gonzalo Said, el resultado de la elección presidencial dejó claro los dos modelos político-económicos que se enfrentarán en la segunda vuelta, pero apuntó a la fragmentación del voto. Sostuvo que hay incertidumbre por el crecimiento de lo que denominó “opciones anti-bloques tradicionales”.
Con todo, afirmó que el mundo empresarial debe instalar un mensaje constructivo, en que promueva estabilidad, acuerdos transversales y una agenda proinversión como base del desarrollo del país.
Además, dijo que el foco debe estar puesto en el crecimiento, seguridad y responsabilidad fiscal, y que el sector privado está disponible para colaborar con quien garantice ese rumbo.
- ¿Cómo afecta el resultado de la elección presidencial al clima de negocios y el desarrollo de inversiones?
- El resultado deja un ambiente mixto, porque mientras hay claridad respecto de los dos modelos que irán a segunda vuelta, la fragmentación del voto y el avance de opciones anti-bloques tradicionales elevan la incertidumbre. Para las inversiones, el mensaje es que, sin señales firmes de estabilidad fiscal, seguridad y reglas claras, las decisiones seguirán siendo cautas.
- ¿Sorprende el liderazgo que toma Franco Parisi y que Evelyn Matthei quede tan relegada?
- El crecimiento de Franco Parisi capitaliza el malestar con la política tradicional y este resultado confirma que el mapa político está en plena recomposición.
- ¿Qué postura deben tomar los perdedores?
- Quienes quedan fuera deben actuar con responsabilidad institucional, reconociendo el mensaje de cambio del electorado y orientando a sus votantes hacia propuestas que entreguen garantías de más crecimiento y empleabilidad, y que aborden con decisión el tema de la seguridad. Es importante que exijan compromisos claros en estabilidad, seguridad y manejo económico.
- ¿Cuál es el tema o demanda que será o debe ser prioritario en la discusión de cara a la segunda vuelta presidencial?
- La prioridad será combinar seguridad con crecimiento económico. El país exige orden, previsibilidad y capacidad de gestión, y la discusión deberá centrarse en quién es capaz de asegurar gobernabilidad, recuperar la inversión y garantizar reglas estables desde el primer día.
- Dado que las campañas fueron muy polarizadas, ¿cuál es el mensaje que debe instalar el mundo empresarial para la segunda vuelta?
- Desde el sector empresarial debemos instalar un mensaje constructivo, buscando promover estabilidad, acuerdos transversales y una agenda proinversión como base del desarrollo. El foco debe estar en crecimiento, seguridad y responsabilidad fiscal, dejando claro que el sector privado está disponible para colaborar con quien garantice ese rumbo.
