Google vs. Copesa: tecnológica pide aclarar las responsabilidades entre la matriz y la filial en Chile

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

La disputa entre Google y Copesa está lejos de acabarse. Tras dos rechazos del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) la gigante tecnológica volvió a la carga, pero en esta oportunidad acusó -mediante una oposición de excepciones- que el grupo de medios de comunicación es poco claro en su arremetida judicial, argumentando que esa falencia le impediría defenderse adecuadamente en este caso donde se la acusa de abuso de posición dominante en el mercado de la publicidad digital.

“El libelo es inepto ya que no permite entender y distinguir la participación que puede haber tenido Alphabet y la que puede haber tenido Google en los hechos denunciados. Sin esa comprensión estas entidades no pueden presentar una defensa adecuada y suficiente y, en consecuencia, el H. Tribunal no podrá resolver sobre el supuesto grado de responsabilidad que le cabría a cada uno de los demandados”, sostuvo el abogado defensor, José Manuel Donoso, asociado de Cariola Diéz Pérez-Cotapos.

“La confusión que pretende Copesa no se encuentra justificada (...)Debe ser capaz de distinguir qué conductas le imputa a mi representada y cuáles le imputa a Alphabet”.

En su demanda, la tecnológica hace la distinción entre Google y Alphabet, la segunda como matriz de la primera, dentro de la organización en Chile y a nivel mundial.

En concreto, la compañía multinacional expresó que en 180 páginas, se menciona a Alphabet en sólo siete ocasiones y exclusivamente en dos párrafos, excluyendo la individualización inicial y demás formalidades.

“Estos dos párrafos describen imperfectamente a Alphabet, pero ni allí, ni en ninguna otra sección de la demanda se expone qué participación habría tenido Alphabet en la ejecución de los supuestos hechos, actos o convenciones supuestamente anticompetitivos o cómo intervino en la realización del acto respectivo, utilizando las palabras del DL 211”, acusó.

¿Es lo mismo la matriz que la filial?

El debate central que está buscando abrir la tecnológica es si Alphabet, como matriz, tiene incidencia en los hechos que se le acusa. En este sentido, a juicio del estudio de abogados defensor de esa compañía, en la denuncia falta información clave. “Alphabet está en su derecho de saber qué ejecutó, qué celebró o cómo intervino para defenderse; por el contrario, si estima que en realidad Alphabet no ejecutó, celebró o intervino en los hechos denunciados más que siendo la matriz de Google, la demanda en contra de Alphabet es improcedente por no ser legitimado pasivo”.

Antes de entrar en el fondo de la discusión, la multinacional pidió al TDLC explicar la participación de Google y Alphabet por separado.

Con este telón de fondo, la compañía dijo que los negocios jurídicos se basan en una distribución de riesgo que permite varias personas jurídicas. “La confusión que pretende Copesa no se encuentra justificada y es inaceptable para nuestro ordenamiento jurídico. Copesa debe ser capaz de distinguir qué conductas le imputa a mi representada y cuáles le imputa a Alphabet”, dijo.