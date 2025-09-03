Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Industria
Industria

Grupo Luksic se desprenderá del 5% de la propiedad de francesa Nexans y recursos irán a "inversiones estratégicas"

Con ello reduciría su participación -a través de Invexans- de 14,2% a 9,2%. La idea es vender a inversionistas institucionales, detalló el brazo industrial Quiñenco.

Por: Valeria Ibarra

Publicado: Miércoles 3 de septiembre de 2025 a las 13:40 hrs.

Valeria Ibarra QUINENCO cobre MADECO
<p>Grupo Luksic se desprenderá del 5% de la propiedad de francesa Nexans y recursos irán a "inversiones estratégicas"</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Mercados

Fusión Bicecorp y Grupo Security ya tiene nombre: la marca elegida para el grupo financiero es BICE
2
Empresas

Brazo inmobiliario de Southern Cross suma seis anteproyectos en terrenos en venta donde se ubican estaciones Aramco
3
Economía y Política

¿Recibió más de 50 transferencias en el mes? El SII detectó a más 165 mil personas con abonos y revela millonario monto
4
Mercados

Antonio Jalaff se querella por estafa en venta de Patio y acusa perjuicio de US$ 28 millones
5
Empresas

Nestlé despide a su CEO por ocultar una relación sentimental con una subordinada directa y nombra a Philipp Navratil como sucesor
6
Mercados

Andrés Trautmann mueve el tablero en Santander y aplica profundo ajuste en banca comercial
7
Empresas

La doble apuesta de Nestlé Chile: producir para el mercado local y exportar desde café a helados a 38 mercados
8
Mercados

IPSA opera al alza sobre históricos 9.000 puntos por optimismo del mercado ante las elecciones de noviembre
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Construcción Entre Códigos Salud Laboral & Personas Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete