Grupo Luksic se desprenderá del 5% de la propiedad de francesa Nexans y recursos irán a "inversiones estratégicas"

Con ello reduciría su participación -a través de Invexans- de 14,2% a 9,2%. La idea es vender a inversionistas institucionales, detalló el brazo industrial Quiñenco.

El brazo industrial del grupo Luskic, Quiñenco, informó que bajará la participación que tiene en la compañía de cables francesa Nexans al vender aproximadamente 2,2 millones de acciones de la firma gala "a través de un "accelarated bookbuilding offering" efectuado mediante una colocación a inversionistas institucionales".

La cotización actual de los títulos de Nexans es de 128,3 euros, con lo cual la operación involucra 282,26 millones de euros, unos US$ 379,7 millones.

"En caso de resultar exitosa la oferta, la participación accionaria de Quiñenco, a través de la señalada filial en Nexans, se reduciría de un 14,2% a un 9,2%", dijo la compañía en un hecho esencial.

El principal objetivo de la propuesta "será ajustar su posición en Nexans, cuyo valor ha aumentado significativamente en los últimos años, y diversificar su cartera de inversiones", explicó el brazo industrial del clan croata. "De vender las acciones en la oferta, los recursos liberados serían destinados a nuevas inversiones estratégicas y otros fines corporativos", dijo la empresa.

La transacción involucra a la filial de Quiñenco, Invexans, a través de la cual el grupo Luksic invierte en la francesa, que a su vez es dueña de la empresa de cables Madeco en Chile.

