Grupo Sencorp logra la venia de sus acreedores y extiende acuerdo de pago de deudas de su reorganización judicial

“Es un avance concreto e importante” en “un proceso que sigue en curso y que requiere que sigamos haciendo las cosas bien”, dijo Ilan Senerman.

El Grupo Sencorp, con la venia de sus acreedores, logró una extensión de su acuerdo de reorganización judicial vigente por dos años más. De esta manera, se reprogramó el calendario de pago a ciertos prestamistas (denominados financieros no garantizados), el que terminaba en 2034, y se amplió hasta 2036.

El holding de la familia Senerman solicitó la apertura de un proceso concursal para evitar la quiebra en 2022. La firma justificó este plan de reestructuración financiera por “un terremoto de 35 meses (...) que partió con el estallido social y siguió con la pandemia, además de factores económicos internos y externos que provocaron una severa alza de costos, inflación y freno en la demanda”.

Con pasivos superiores a los $ 227 mil millones, la compañía dijo que, tras aprobar el acuerdo, enfocó su gestión en asegurar la continuidad operacional y en el cumplimiento del plan aprobado.

Del total, $ 178 mil millones son de su negocio de inversiones y rentas. Tiene dentro de sus acreedores a BancoEstado, Bci, Internacional y Scotiabank. Los otros $ 49 mil millones son de la unidad de inversión en proyectos de desarrollo inmobiliario, y tiene dentro de sus acreedores a Banco Consorcio, Tanner y Logros Servicios Financieros.

Ahora, la compañía destacó que la extensión en el plazo de pago se obtuvo “gracias a avances concretos y sostenidos” en el cumplimiento de los compromisos y de las distintas etapas establecidas en el acuerdo, pese al desafiante escenario que ha enfrentado el sector.

Los arriendos

El grupo dijo que, durante 2024 y 2025, la gestión de la empresa se centró en fortalecer su desempeño operativo y financiero. En ese contexto, se detalló que la implementación de un plan de eficiencia le permitió reducir costos y optimizar recursos, junto con una estrategia comercial orientada a consolidar la cartera de activos de renta, condición clave para avanzar en etapas posteriores de refinanciamiento.

“Los ingresos por arriendos crecieron en torno a un 40%, impulsados por la colocación y renovación de más de 20.000 m2 de oficinas y locales comerciales. Esto contribuyó a una disminución sostenida de la vacancia, desde más del 20% a inicios de 2023, hasta un 2,5% al cierre de 2025”, aseguró el gerente general, Ilan Senerman.

Además, la compañía dijo que ha logrado avanzar en la ejecución de hitos relevantes para el proceso, particularmente en la reestructuración de pasivos. Destacó un refinanciamiento con Penta Vida y Confuturo, la venta de terrenos, y avances vinculados a un proyecto de desarrollo.

En conjunto, detalló el conglomerado, las operaciones descritas permiten canalizar recursos cercanos a UF 4 millones, las que -anunció- serán destinados íntegramente al cumplimiento de las obligaciones de la reorganización, algo determintante para que los acreedores visaran la extensión del acuerdo.

“Es un avance concreto e importante dentro del acuerdo de reorganización, un proceso que sigue en curso y que requiere que sigamos haciendo las cosas bien”, señaló Ilan Senerman.

Grupo Sencorp lleva casi 60 años desarrollando soluciones inmobiliarias; proyectos residenciales y de oficinas. Lo fundó en 1962 Abraham Senerman, hoy abocado a su oficina ASL Arquitectos.

Armó su imperio inmobiliario a pulso. Hijo de una familia de inmigrantes judío-rusos que en Chile se dedicó a la fabricación de colchones, Abraham fue el único de sus hermanos en ir a la universidad. Estudió arquitectura en la Universidad de Chile, de la que se graduó con honores. Trabajó 25 años en el Servicio Médico Nacional de Empleados (Sermena) y, en paralelo, fue armando su oficina de arquitectos.

Hoy, Sencorp es controlado mayoritariamente por su hijo Ricardo. Con 3,5 millones de metros cuadrados construidos tiene entre sus hitos relevantes el desarrollo del barrio financiero de Santiago.