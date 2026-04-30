Heladería argentina Lucciano’s proyecta apertura de cuatro nuevos locales en Chile tras exitoso debut

El próximo 17 de julio se cumple un año desde que la heladería argentina Lucciano’s aterrizó en Chile. Su llegada al centro comercial Parque Arauco, específicamente, no pasó desapercibida. Su diseño inmersivo, que simula algo similar a estar dentro de una nave espacial, rápidamente captó la atención del público chileno, generando extensas filas de personas a sus afueras, queriendo probar sus diferentes sabores.

Originaria de Mar del Plata, y con locales en países como España, Italia, Uruguay y Estados Unidos, la marca llegó a Chile a través de una franquicia operada por el Grupo Cuatro Tiempos (que también es fundadora y administra la cafetería Rebelde Bakery & Coffe, ubicada en el MUT). Juan Carlos Verme, socio del grupo, afirmó que están “satisfechos” con el resultado de Lucciano’s en Chile. En 2025, detalló, la heladería cerró con ventas de $ 565 millones.

Por lo mismo, quieren ir por más. Y, para este 2026, Verme adelantó que contemplan cuatro aperturas, con una inversión cercana a US$ 1 millón. Una de ellas, en el mall Alto Las Condes.

Ahí, en los centros comerciales, de momento, el grupo tiene puesto el foco de su plan de expansión: “Creemos que podemos crecer entre tres y cinco locales por año“, puntalizó el ejecutivo gastronómico.

Para este 2026, dependiendo del número de aperturas que concreten, desde Lucciano’s esperan generar ventas por $ 1.200 millones, cifra que proyectan duplicar para 2027. “Como todo negocio retail, un contexto económico y político favorable ayuda a avanzar más rápidamente”, diagosticó el ejecutivo.

De momento, hoy todos los productos de Lucciano’s son fabricados en Argentina. De hecho, Verme cuenta que su llegada al país fue “accidentada” debido a la demora en conseguir los respectivos permisos de importación. Adelantó que hoy “está en nuestros planes comenzar a producir localmente cuando el volumen del negocio lo justifique, probablemente en 2027”.

Su apuesta, en ese sentido, es clara: “Quisiéramos que Chile se consolide como el mercado más importante de Lucciano’s después de Argentina”.