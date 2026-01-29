Importaciones de buses aumentan 104% en 2025 y se reconfigura el mapa de marcas con la china Zhantong liderando las ventas

Este salto se explica por la incorporación de buses Red, incluyendo los de regiones, que sumaron 1.796 unidades en el año y representaron el 36,4% de las inscripciones.

Nunca se habían importado tantos buses como en 2025. La compra de las unidades destinadas al transporte registraron una variación de 104% en 12 meses, siendo la importación que más aumentó en el año, según los datos del Banco Central.

En la misma línea, desde la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), señalaron que el mercado chileno de buses también se disparó 139% con 4.932 unidades comercializadas. Este salto se explica principalmente por la incorporación de buses Red, incluyendo los de regiones, que sumaron 1.796 unidades en el año y representaron el 36,4% de las inscripciones, un 17,9% más que lo incorporado en 2024.

En segundo lugar quedaron los taxibuses, con 1.189 unidades. Se trata, por lo general, de buses más pequeños, usados con frecuencia en el transporte regional y fuera del estándar Red. En algunos casos, también se emplean como flota privada para traslado de personal, por ejemplo en minería, lo que se puede explicar en parte por el crecimiento de esta industria.

Más atrás se ubicaron los buses de larga distancia, con 1.076 vehículos, y finalmente, minibuses y buses interurbanos completaron la lista de 2025, con 871 unidades entre ambos.

“Para todas estas categorías de buses debe reconocerse el cambio de norma de emisiones a Euro 6 que comenzó los primeros días de 2026. Por lo tanto, puede ser que diversas empresas decidieron anticipar sus renovaciones de buses para adquirir uno al cierre de 2025, usando la tecnología anterior”, indicó el secretario general de ANAC, Diego Mendoza.

El aumento en la venta en el mercado dista con la tendencia de 2024, que anotó un retroceso de 32,8% con 2.064 unidades comercializadas en el año. Una de las explicaciones fue la menor incorporación de buses Red.

Zhongtong lidera

El mapa de marcas se configuró de la siguiente forma con el boom del año: el primer lugar quedó para la china Zhongtong, con 1.127 unidades (22,9%), seguido por Mercedes Benz, con 985 (20%). Más atrás aparecen Fuso, Yutong, y King Long. En 2024, fue la empresa alemana la que lideró este segmento.

En ese sentido, cada fabricante lidera una categoría de buses. En transporte urbano (Red y regiones), Zhongtong concentró 819 unidades, mientras Yutong sumó 372. En cambio, Mercedes Benz totalizó el bloque de doble piso y larga distancia con 434 unidades y fue el principal actor en taxibuses con 533 unidades, de acuerdo a los datos de ANAC.

El protagonismo de Zhongtong no es sopresa. La compañía, con sede en Liaocheng, es el mayor fabricante de autobuses y autocares de China. En Chile, lleva 18 años, sin embargo fue a partir de 2021 cuando los pedidos se hicieron más grandes y se entregaron buses destinados a zonas mineras de cobre del país.

De acuerdo a los medios del gigante asiático, estos pedidos establecieron récords nacionales para la exportación de un solo lote de autobuses turísticos eléctricos. En el sistema Red de Santiago, los nuevos Zhongtong ingresaron a través de una licitación reciente del Ministerio de Transportes.

El año pasado, Red informó el arribo al puerto de San Antonio de 300 buses eléctricos “provenientes de China”, lo que fue el primer lote de un plan mayor de 1.800 unidades durante 2025.