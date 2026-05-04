Isa Vías traza plan de inversión por US$ 2.900 millones al 2040 con foco en rutas urbanas e interurbanas

La concesionaria advirtió que la evasión en pórticos TAG se ha transformado en una amenaza y llamó a reforzar la fiscalización para contener su avance.

Este ejercicio, Isa Vías cumplió 15 años en la industria de concesiones en Chile. La firma, controlada por el grupo colombiano Ecopetrol, suma actualmente cuatro obras adjudicadas en el país: Ruta del Loa, Ruta del Maipo, Ruta de La Araucanía y Orbital Sur Santiago. A ellas se suma Río Bueno-Puerto Montt, proyecto en el que la compañía se impuso recientemente en el proceso de licitación.

Pero la hoja de ruta de la firma en Chile no se detiene ahí. La concesionaria tiene definido un plan de crecimiento de largo plazo con el que buscará seguir ampliando su presencia en el mercado local.

Así lo reveló el gerente general de Isa Vías, Andrés Contreras, en conversación con Diario Financiero, donde adelantó que la firma proyecta invertir US$ 2.900 millones hacia 2040.

Según explicó el ejecutivo, parte de esos recursos estarán destinados a las concesiones que ya forman parte de su cartera, mientras que el resto apuntará a nuevos proyectos que buscarán adjudicarse en los próximos años. La estrategia, detalló, seguirá centrada en infraestructura vial, aunque con una mirada más amplia que la que históricamente ha tenido la firma.

“Tradicionalmente hemos invertido en autopistas interurbanas, pero con Orbital Sur entramos al mundo urbano, por lo tanto estaremos mirando también en ese ámbito”, detalló el gerente general.

“Evidentemente no podemos seguir haciendo las cosas como las venimos haciendo. Estamos llenos de diagnósticos y ahora lo que hay que hacer es ejecutar lo que todos sabemos que hay que hacer. Y hay consenso tanto en el sector público como el privado”.

- ¿Alguna concesión en específico que estén mirando?

- Hemos estado y seguimos analizando distintas oportunidades. Vamos a entrar finalmente a aquellos proyectos que evidentemente son atractivos, pero también donde podamos hacer un aporte en base a nuestra experiencia. Buscamos ser relevantes en el mercado, porque eso significa que tenemos capacidad instalada para poder prestar un mejor servicio en nuestras concesiones.

- En algunos años más se viene la licitación de la segunda concesión de la Autopista Central. ¿Estarían interesados en una obra de este tipo?

- Nosotros tenemos capacidad para analizar y hacernos cargo de cualquier concesión en Chile. Definitivamente lo hemos demostrado con nuestra experiencia.

Alarmas por evasión

Uno de los temas que hoy preocupa a la industria es el alza en la evasión del pago del TAG en las autopistas, fenómeno que ha escalado en los últimos años y que ya genera inquietud entre concesionarias y autoridades.

Contreras advirtió que se trata de un problema creciente y con efectos directos sobre la sostenibilidad del sistema, al afectar la recaudación y debilitar el equilibrio del modelo concesionado. En esa línea, aseguró que la evasión “está dañando a la industria”, generando una vulnerabilidad que, de no abordarse a tiempo, puede profundizarse.

“Si no se controla y no se fiscaliza a tiempo, al final del día se convertirá en un ciclo lamentablemente vicioso (...) una bola que se va agrandando”, alertó.

Como ejemplo, el ejecutivo apuntó a la situación en Ruta del Maipo, específicamente en el Acceso Sur a Santiago, donde -según detalló- cerca de 1.100 camiones evaden diariamente el pago en los pórticos, equivalente a cerca de un 15% del tráfico de ese tipo de vehículos. En el caso de los livianos, señaló, la cifra es menor.

“Estamos adoptando distintas técnicas de todo tipo para tratar de mitigar o acortar esa problemática. Pero, evidentemente, la clave es que nosotros trabajemos en una asociación público-privada. Aquí necesitamos las dos partes: todas nuestras capacidades y tecnología, y por otro lado el Estado fiscalizando para disminuir esta problemática”, enfatizó.

Respecto del debate sobre una eventual rebaja en las tarifas TAG, Contreras sostuvo que cualquier ajuste debe considerar la sostenibilidad del sistema en su conjunto. Así, señaló que si la industria está sana va a haber más y mejor infraestructura para los usuarios.

- Pero, ¿es factible buscar una disminución?

- Desde la experiencia de nuestros contratos, conversaciones de este tipo se pueden tener, siempre equilibrando todo.

El diagnóstico de la industria

Contreras también abordó el escenario que enfrenta hoy la industria de concesiones, marcado por una menor competencia, extensos plazos para concretar inversiones y una creciente judicialización.

A juicio del ejecutivo, el diagnóstico está claro y el desafío ahora pasa por acelerar la ejecución de medidas para destrabar el sistema.En esa línea, sostuvo que las señales que ha dado el Gobierno apuntan en la dirección correcta, aunque insistió en que se requiere una revisión más profunda del modelo, tanto desde el sector público como privado; además de algunos cambios normativos”.

“Evidentemente no podemos seguir haciendo las cosas como las venimos haciendo. Estamos llenos de diagnósticos y ahora lo que hay que hacer es ejecutar lo que todos sabemos que hay que hacer. Y hay consenso tanto en el sector público como el privado”, concluyó Andrés Contreras.