Katia Trusich directora de empresas: “Tanto inversionistas como empleadores necesitan saberel modelo de desarrollo que se impondrá”
Para la abogada, el principal riesgo que existe de cara a la segunda vuelta es que el debate se torne “aún más ideologizado”.
Noticias destacadas
Para la directora de empresas y actual CEO de Grande Pyme, Katia Trusich, el resultado de la primera vuelta presidencial deja claro que el país está dividido en dos proyectos muy distintos, donde existe un mandato implícito hacia los acuerdos.
Con este escenario sobre la mesa, la abogada realizó un llamado, asegurando que el clima de negocios requiere señales claras de gobernabilidad y de una agenda de desarrollo donde se reconozca a las Pyme como actor central.
“El mundo empresarial debe actuar con visión de largo plazo, promoviendo un debate de altura y poniendo sobre la mesa propuestas concretas que ayuden a recuperar crecimiento con equidad”.
- ¿Observa algún efecto en la inversión, el empleo o las proyecciones económicas a raíz del triunfo de Jeannette Jara y José Antonio Kast?
- Más que efectos concretos aún, hay una suspensión temporal de decisiones en espera de definiciones. Pero hay algo más profundo: tanto inversionistas como empleadores necesitan saber cuál será el modelo de desarrollo que se impondrá. Si no hay una visión de país que incluya a las PYME, que representan el 98,3% de las empresas y sostienen gran parte del empleo, cualquier proyección se vuelve frágil.
- Considerando una campaña polarizada, ¿qué tono debe adoptar el mundo empresarial en esta etapa?
- Debe actuar con visión de largo plazo, promoviendo un debate de altura y poniendo sobre la mesa propuestas concretas que ayuden a recuperar crecimiento con equidad.
- De cara a la segunda vuelta, ¿qué amenazas o riesgos cree que ven los empresarios?
- El principal riesgo es que el debate se torne aún más ideologizado y se pierda la oportunidad de construir un programa de Gobierno basado en consensos. Necesitamos una institucionalidad que funcione, políticas públicas estables y una estrategia clara para cerrar la brecha de productividad. La inacción es un riesgo mayor que cualquier diferencia programática.
- La gran sorpresa de esta elección fue el tercer lugar que logró Franco Parisi. ¿A qué cree que se debió?
- Es una expresión clara de desafección política. Hay sectores que no se sienten representados ni por la derecha ni por la izquierda. Es un mensaje que debe ser leído con humildad. Las PYME lo entienden bien. Por años han sido invisibles en los grandes pactos económicos. Ese electorado busca soluciones prácticas, no ideológicas. Y ahí tenemos mucho que decir desde el mundo emprendedor.
- Evelyn Matthei, quedó en quinto lugar. ¿Por qué cree que se desdibujó el centro en estas elecciones? ¿Costará más llegar a acuerdos?
- El centro político está en crisis de representación, pero no ha desaparecido. El problema no es de ideas, sino de liderazgos que no han logrado conectar. Más que dificultar los acuerdos, esta elección los hace más necesarios. Las PYME, por su diversidad y presencia territorial, pueden ser un punto de encuentro real. Si hay voluntad política, podemos ser el eje de una nueva mayoría por el desarrollo.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Se dispara interés por activos inmobiliarios con renta: expertos dicen que el mercado se ha ido recuperando tras la crisis social
Atractivo por invertir no solo se está dando por las propiedades comerciales con flujo, sino también industriales y oficinas. Actores de la industria destacan que aún existe una brecha no menor entre las expectativas de los vendedores versus la de los compradores.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete