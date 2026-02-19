Las apuestas del grupo Avayú: impulsar Kia, autos chinos y edificios habitacionales

El gerente general de Empresas Indumotora, Máximo Morel, dio a conocer que están trabajando en un agresivo plan de crecimiento a 2030, con el que buscarán tener más del 10% de las ventas del sector automotriz.

Fue en julio de 2025, cuando Empresas Indumotora aumentó su capital en $ 9 mil millones para dotar de mayor liquidez y apalancar las finanzas de las empresas operativas.

¿La razón? Las menores ventas dañaron los balances de 2023 y 2024, tras dos años de resultados récord, por lo que con dicha inyección buscaron revertir los efectos de las pérdidas de los últimos años y seguir creciendo en el mercado automotriz nacional.

En 2021, el sector vendió más de 415 mil autos nuevos y en 2022 se llegó al peak de 426 mil; al año siguiente se desplomó a 313 mil y 2024 cerró en 302 mil, con más de 100 mil unidades menos vendidas en el año. Si bien el 2025 el sector repuntó, con más de 310 mil unidades comercializadas, el rubro sigue sin lograr los números de hace tres años.

Al igual que todo el sector, la empresa -detrás de Kia SpA e Indumotora One SpA-, vivió años muy buenos post pandemia, pero la situación cambió en 2023 y 2024 y experimentó la misma contracción.

Sin embargo, en palabras del gerente general de Empresas Indumotora, Máximo Morel, este 2026 podría ser un año de crecimiento. “El mercado automotriz viene de más de tres años de contracción y, en general, ha estado bien plano, pero lo que vemos hacia adelante es que es una buena oportunidad para volver a crecer”, señaló Morel a DF, detallando que también hay planes de expansión en su brazo inmobiliario.

A juicio del ejecutivo, son cuatro las variables que influyen en el repunte del rubro: mayor proyección del PIB, una menor inflación y una baja probable de las tasas, que repercute en que haya mayor cantidad de personas que tengan acceso a financiamiento. A esto se añade el factor dólar, que abarata la compra en pesos.

“Vemos que se están dando las condiciones de que haya un leve crecimiento durante el 2026, pero de cara al 2027 nosotros vemos que probablemente va a continuar ese crecimiento”, puntualizó.

La hoja de ruta

Durante los últimos años, Kia sufrió al son de la industria: si en 2021 la marca coreana comercializó unas 21 mil unidades en Chile; en 2022 fueron 20 mil; mientras que en 2023 y 2024 la cifra descendió a 18 mil autos. En 2025 se expendieron 18.807 vehículos marca Kia y la escudería asiática concluyó este ejercicio en el cuarto lugar del ranking, con una participación de mercado de 6,1% en cuanto a volumen de unidades vendidas.

Respecto a los camiones, con la marca Hyundai, se experimentó una caída incluso más pronunciada. Pasó de vender 899 unidades en 2021 a sólo 219 unidades en 2025 y cerró el año con una participación de mercado de un 1,5%.

Si bien, de acuerdo a Morel, la firma concluyó el 2025 con ingresos superiores a los US$ 500 millones, la apuesta es más ambiciosa. “Estamos trabajando en un plan muy agresivo de crecimiento de cara al 2030, queremos llegar a US$ 800 millones en ventas”, sostuvo el ejecutivo y, según explicó, aspiran a superar el 10% de participación de mercado en el sector automotriz.

Su estrategia se apalanca en dos pilares claves: su marca principal Kia y en Automotora del Pacífico (ADP), la filial del grupo que desde hace un año y medio se dedica a comercializar productos de distintas marcas de origen chino, como Dongfeng Nammi y Landking.

En específico, el plan va de la mano de mucho crecimiento en el portafolio: Kia, con su renovada imagen -que significó una inversión de US$ 3 millones en el país- viene a lanzar seis modelos nuevos durante 2026, mientras que Automotora del Pacífico ya lanzó durante este año su nueva marca Sinotruk y espera, en agosto, integrar una nueva seña a su portafolio. Además, con ADP están comenzando a construir la red de concesionarios y, de acuerdo Morel, “vamos a partir con diez instalaciones de Automotoras del Pacífico en agosto”.

En cuanto a los camiones Hyundai, la marca está preparando la fabricación de algunos vehículos en Brasil, por lo que esperan poder tener un line up más amplio.

La inversión en el desarrollo del negocio automotriz para el 2026 será del orden de US$ 10 millones y esperan comercializar un total de 24 mil unidades.





GI Empresas: la renovada estrategia inmobiliara de la familia

Son las ramas familiares de León y José Avarú Beresi quienes hoy en día mantienen el control de Empresas Indumotora a través de la sociedad Inversiones Las Tepas, y participan activamente en la dirección estratégica de la compañía cuya presidencia está en manos de Guillermo Tagle, quien fue presidente de Icare, estuvo casi dos décadas en Credicorp y hoy también preside el Depósito Central de Valores (DCV).

Si bien el holding controlado por la familia Avayú es reconocido por su trayectoria en el mundo automotriz, no es el único negocio que tienen.

GI Empresas es el brazo inmobiliario del clan. Hasta el año pasado, la firma se dedicaba solamente a arriendo y la gestión de terrenos-de los que incluso algunos estaban ocupados por el negocio automotriz-, sin embargo, hoy tienen un nuevo foco: levantar nuevos edificios habitacionales.

En concreto, GI Empresas generó un plan inmobiliario a 15 años y este 2026 comenzaron con su primer proyecto de edificios habitacionales con una inversión aproximada de US$ 10 millones.

Según explicó el gerente general de Empresas Indumotora, el proyecto inmobiliario “aún es confidencial” por lo que no pudo entregar detalles, pero indicó que se trata de un edificio de departamentos para venta en el centro de Santiago, cuyo plazo es de cuatro años. Para los próximos cinco años, esperan desarrollar proyectos habitacionales por sobre US$ 50 millones.