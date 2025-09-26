Latam sumará hasta 30 nuevos destinos en Brasil tras pedido de aviones de Embraer
"Una parte importante de ellos se entregará el año que viene, a finales de año, y otra parte en 2027", dijo a Reuters el CEO de Latam Brasil, Jerome Cadier,
Latam Airlines recibirá los jets E195-E2 que encargó a Embraer "relativamente rápido" y espera que le permitan añadir entre 25 y 30 nuevos destinos en Brasil, dijo un ejecutivo el viernes.
"Una parte importante de ellos se entregará el año que viene, a finales de año, y otra parte en 2027", dijo a Reuters el CEO de Latam Brasil, Jerome Cadier, añadiendo que la aerolínea decidiría en seis meses qué rutas deberían servir los aviones.
La unidad brasileña de Latam es la aerolínea número 1 del país por cuota de mercado y había anunciado el lunes un pedido en firme de 24 aviones E195-E2, con opciones de compra para otros 50.
