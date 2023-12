Leonardo Daneri, presidente de Copsa: “Estamos absolutamente en la posición de que el Sernac no tiene tuición sobre nosotros”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Las diversas complicaciones que han derivado de la permisología y el conflicto que ha vuelto a renacer entre las concesionarias y el Servicio Nacional del Consumidor, han sido algunos de los sucesos que han marcado al sector durante este 2023. A pesar de estas problemáticas, Leonardo Daneri, presidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa), proyecta un próximo período bastante tranquilo, especialmente porque la infraestructura se ha ido convirtiendo en política de Estado más que de gobierno, pero recalca que es necesario seguir “luchando” para destrabar los diversos procesos.

“No nos corresponde conversar con quien no tiene ninguna acción sobre nosotros. No tenemos nada que ver con la Ley del Consumidor”.

- ¿Qué le parece las medidas que ha tomado el Gobierno para destrabar los permisos?

- Hay dos proyectos de ley que están trabajando; no tenemos muy claro el contenido, pero se supone que van a apurar los trámites ambientales, además de eliminar y simplificar un montón de permisos sectoriales, así que bienvenido sea. Hay una serie de medidas administrativas que se pueden tomar para acelerar los procesos que permitirían aumentar la inversión.

- ¿La permisología es una de las grandes causas de la disminución de la competencia en la industria?

- Le introduce un grado de incertidumbre y riesgo a los proyectos. Y esto tiene dos consecuencias: o no me presento o voy mucho más caro, lo que baja la rentabilidad de estos y los hace poco atractivos.

- ¿Este 2024 podría recuperarse?

- En la última licitación hubo tres ofertas, eso habla bien del sistema. Así que desde ese punto de vista estamos optimistas. Además, en este último tiempo recuperamos el aspecto societario con el gobierno, y si seguimos de la mano con el sector público, vamos a tener muchas ofertas.

Sernac versus concesiones

- Las filtraciones en AVO1 derivaron en una demanda contra la concesionaria por parte del Sernac ¿Cuál es su posición al respecto?

- Nosotros como Copsa venimos previendo esto hace más de dos años. Tuvimos algunos atisbos con el gobierno anterior. Tanto las concesionarias como el MOP estamos absolutamente en la posición, y muy bien respaldados, de que el Sernac no tiene tuición sobre nosotros. La confusión estriba en que piensan que las autopistas son privadas, y esto no es así. Son bienes nacionales de uso público. El dueño ha sido, es y será el Estado siempre.

- ¿Cómo espera que termine la demanda contra AVO?

- Tenemos un fallo de la Corte Suprema que acaba de salir respecto a la inundación que tuvo Costanera en 2016, en donde confirman lo que decimos sobre el Sernac. Entonces nosotros esperamos que la sana doctrina se extienda en este caso, y que no se pierda más tiempo en estas discusiones bizantinas que no tienen sentido.

- ¿Han intentado tener conversaciones con el Sernac?

- No nos corresponde conversar con quien no tiene ninguna acción sobre nosotros. No tenemos nada que ver con la Ley del Consumidor.

Cárceles concesionadas

- Hoy en día las cárceles del país superaron la ocupación máxima, y la cifra de internos sigue aumentando, pero los cupos de los recintos no. Para ello, se ha hablado de volver a impulsar las cárceles concesionadas, ¿cómo ve este escenario?

- Nosotros como industria hemos ofrecido y pusimos en conocimiento del Ministro de Justicia que estamos disponibles para aumentar la capacidad de las cárceles concesionadas. Lo que está sucediendo en la práctica es que para poder mantener el sistema funcionando se está sacando a los menos malos para poner a los más malos. Como industria estamos disponibles para ayudar, y según nuestras proyecciones podríamos aumentar casi 5 mil plazas en un plazo de tres años.

- ¿Cuál ha sido la respuesta del Gobierno?

- No hay nada concreto. Quizás están estudiando otras alternativas. No me cabe duda que están preocupados. Nosotros lo pusimos a disposición, haciendo ver que hay voluntad de los concesionarios para invertir en eso, a pesar de todas las polémicas que han habido.