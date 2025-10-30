Click acá para ir directamente al contenido
Más de 200 marcas se reúnen en la versión 17 del Bazar ED, feria barómetro del consumo de estilo y creatividad en Chile

Del 6 al 9 de noviembre, en el Parque Bicentenario de Vitacura, la feria celebra su nueva edición con charlas, talleres, una ruta gastronómica premium y una potente plataforma para la industria creativa de la moda y el diseño de Chile.

Por: Valentina Trejos

Publicado: Lunes 3 de noviembre de 2025 a las 04:00 hrs.

<p>En su edición 2024, Bazar ED registró la participación de más de 23 mil personas.</p>

