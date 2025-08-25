Mayores ventas en Chile, Perú y África impulsan resultados de Enaex y utilidad crece 16%

La firma de explosivos ligada al grupo Sigdo Koppers ganó US$ 87,9 millones en la primera mitad de 2025.

Un muy buen semestre en Chile y Perú, mejores ventas en África y un desempeño plano en Europa explican los resultados de la firma de explosivos Enaex, que a junio de 2025 anotó un alza de 16% en su utilidad y ganó US$ 87,9 millones.

La compañía ligada al grupo Sigdo Koppers obtuvo ingresos consolidados por US$1.009,5 millones, un 11% mayor a los US$ 910,9 millones registrados al mismo período de 2024, dijo la empresa en su análisis razonado.

Así, en términos de ingresos, la firma reportó que a junio la facturación en Latinoamérica llegó a US$ 611,5 millones, un 17% mayor al monto obtenido el mismo periodo del año anterior, explicado principalmente por mejores ventas en Chile y Perú. En Europa, en tanto, en los primeros seis meses del año los ingresos totalizaron los MMUS$ 69,8 un 1% menor al nivel de ventas alcanzados en el mismo periodo de 2024.

Pero mientras el Viejo Mundo tuvo un desempeño plano, en África y Oceanía los ingresos totalizaron los US$ 328,2 millones un 3% mayor respecto al mismo periodo del año anterior, explicado principalmente por mayores ventas en África.

El Ebitda de la compañía al 30 de junio de 2025, alcanzó los US$ 180,8 millones, un 13% mayor que el obtenido en el mismo periodo de 2024, registrando un margen Ebitda de 18%.