Panel de Expertos determina ajuste de $ 25 en la tarifa del transporte público desde este domingo y Metro llegará a $ 895

El nuevo precio regirá desde el 22 de febrero para buses, Metro y Tren Nos–Estación Central, además de establecer en $ 390 la tarifa Adulto Mayor Integrada y en $ 42.000 el monto máximo mensual de Dale QR.

El Panel de Expertos del Transporte Público determinó un ajuste de $ 25 en la tarifa adulto vigente del transporte público integrado, la que aplica para los servicios subsidiados de bus, Metro y Tren Nos–Estación Central en las 38 comunas donde opera.

En virtud de los mecanismos de cálculo de las respectivas tarifas, la tarifa Adulto Mayor Integrada se establecerá en $ 390, la escolar en $ 260, mientras que el Monto Máximo Mensual de Dale QR se fijará en $42.000 al mes. Los precios más altos se cobrarán en el Metro, que en horario punto costará $ 895.

Las nuevas tarifas comenzarán a regir a partir de las 00:00 horas del domingo 22 de febrero de 2026, salvo en el caso del Dale QR, cuyo nuevo monto comenzará el 1 de marzo.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

La determinación responde a que las variables que inciden en los costos del Sistema de Transporte Público han presentado aumentos durante 2025. A modo de ejemplo, la inflación creció un 3,5% anual, el dólar promedio anual fue $ 952 y el costo de la mano de obra aumentó un 6,7% anual.

A lo anterior se suma el efecto del congelamiento que tuvo la tarifa entre 2019 y 2023, lo que generó un descalce acumulado de $ 270, provocando efectos de arrastre asociados a menores ingresos del sistema.

El organismo indicó que esta alza tarifaria es esencial para mantener el equilibrio financiero del sistema, considerando el subsidio aprobado en la Ley de Presupuestos 2026.

Con este ajuste, se trata de la sexta alza tarifaria decretada durante la actual administración del Presidente Gabriel Boric.

La directora del Directorio de Transporte Público Metropolitano, Paola Tapia, señaló que “estamos conscientes de que cualquier ajuste en las tarifas impacta en el bolsillo de las personas, sin embargo, resulta necesario dar cumplimiento a la decisión técnica y autónoma del Panel de Expertos, quien ha señalado que este incremento permite mantener el equilibrio económico del sistema, garantizar el uso responsable de los recursos públicos y continuar el proceso gradual de descongelamiento de la tarifa”.

La autoridad agregó que “es esta responsabilidad en el uso de los recursos la que nos ha permitido consolidar a Red Movilidad como referente mundial en electromovilidad, incorporando más de 4.000 buses eléctricos en nuestra flota, que hoy entrega un transporte sustentable, seguro y cómodo a 38 comunas de Santiago. También implementar beneficios como el Dale QR, que ha favorecido a más de 158 mil personas con viajes gratis pagando con el teléfono, la incorporación del pago con tarjetas de crédito, débito y prepago en Metro y Tren, y tener un incremento de 28,8% de la demanda en el sistema entre los años 2022 y 2025”.





Nuevas tarifas