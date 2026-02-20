Panel de Expertos determina ajuste de $ 25 en la tarifa del transporte público desde este domingo y Metro llegará a $ 895
El nuevo precio regirá desde el 22 de febrero para buses, Metro y Tren Nos–Estación Central, además de establecer en $ 390 la tarifa Adulto Mayor Integrada y en $ 42.000 el monto máximo mensual de Dale QR.
El Panel de Expertos del Transporte Público determinó un ajuste de $ 25 en la tarifa adulto vigente del transporte público integrado, la que aplica para los servicios subsidiados de bus, Metro y Tren Nos–Estación Central en las 38 comunas donde opera.
En virtud de los mecanismos de cálculo de las respectivas tarifas, la tarifa Adulto Mayor Integrada se establecerá en $ 390, la escolar en $ 260, mientras que el Monto Máximo Mensual de Dale QR se fijará en $42.000 al mes. Los precios más altos se cobrarán en el Metro, que en horario punto costará $ 895.
Las nuevas tarifas comenzarán a regir a partir de las 00:00 horas del domingo 22 de febrero de 2026, salvo en el caso del Dale QR, cuyo nuevo monto comenzará el 1 de marzo.
La determinación responde a que las variables que inciden en los costos del Sistema de Transporte Público han presentado aumentos durante 2025. A modo de ejemplo, la inflación creció un 3,5% anual, el dólar promedio anual fue $ 952 y el costo de la mano de obra aumentó un 6,7% anual.
A lo anterior se suma el efecto del congelamiento que tuvo la tarifa entre 2019 y 2023, lo que generó un descalce acumulado de $ 270, provocando efectos de arrastre asociados a menores ingresos del sistema.
El organismo indicó que esta alza tarifaria es esencial para mantener el equilibrio financiero del sistema, considerando el subsidio aprobado en la Ley de Presupuestos 2026.
Con este ajuste, se trata de la sexta alza tarifaria decretada durante la actual administración del Presidente Gabriel Boric.
Nuevas tarifas
- Tarifa Buses Adulto $ 795
- Tarifa Metro Valle $ 815
- Tarifa Metro Punta $ 895
- Tarifa Metro Baja $ 735
- Tarifa Trenes Valle $ 815
- Tarifa Trenes Punta $ 895
- Tarifa Trenes Baja $ 735
- Escolar Media y Superior $ 260
- Escolar Básica $ 0
- Tarifa Adulto Mayor Integrada $ 390
- Tarifa Adulto Mayor Metro Pensionado $ 260
- Tarifa Inteligente DaleQR a partir del 1 de marzo $ 42.000
