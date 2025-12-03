Presidente Boric propone al Senado parte de los nombres que restan para integrar los Tribunales Ambientales

En el caso de la sede en Santiago se sugirieron dos profesionales. Esta instancia capitalina hoy opera solo con dos ministros, lo que la obliga a depender de la Corte de Apelaciones.

Un poco de alivio se comenzó a sentir en los Tribunales Ambientales. El Presidente Gabriel Boric envió al Senado los nombres de gran parte de los cupos vacantes que mantenían estos organismos especializados que operan de norte a sur. Esto, ya que si bien cada una de estas instancias deben estar integradas por tres ministros titulares y dos ministros suplentes, la tónica es que estas funcionan al límite, como consecuencia de la espera de años que implica el nombramiento de estos profesionales.

Luego de un proceso de Alta Dirección Pública (ADP), la Corte Suprema selecciona una quina de candidatos y la presenta al mandatario, quien debe seleccionar a alguno. De esta manera, si es que el Senado aprueba ese nombre –con una mayoría de tres quintos-, éste puede ser ratificado como ministro.

El Primer Tribunal Ambiental, con sede en Antofagasta, actualmente opera con el ministro titular abogado Alamiro Alfaro, la ministra titular abogada Sandra Álvarez y el ministro titular licenciado en Ciencias Marcelo Hernández. El mandatario propuso al Senado a Visnja Music como ministra suplente licenciada en Ciencias, quedando aún en espera el cupo de ministro suplente abogado.

El Segundo Tribunal Ambiental, ubicado en Santiago, está con una situación más estresante, ya que Cristián Delpiano –quien se desempeñaba como ministro titular abogado y que incluso debió interrumpir sus vacaciones en su momento para ir al Tribunal y permitir que las causas avanzaran- dejó el cargo el 10 de octubre tras seis años en la institución. Por esto, hoy funciona solo con la ministra titular abogada, Marcela Godoy, y el ministro suplente licenciado en Ciencias, Cristián López, lo que obliga a depender de ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago para poder revisar causas.

En este caso, Boric propuso dos nombres: Ricardo Pérez como ministro titular abogado; y Camila Martínez como ministra suplente abogada. Así, queda pendiente el ministro titular licenciado en Ciencias, cargo que está vacante desde julio de 2020.

En tanto, Boric puso a Carolina Riquelme como ministra titular abogada para el Tercer Tribunal Ambiental, pero sigue vacante el puesto de ministro suplente abogado. Hoy la instancia ubicada en Valdivia opera con el ministro titular abogado, Javier Millar; la ministra titular en Ciencias, Sibel Villalobos, y el ministro suplente en Ciencias, Carlos Valdovinos.

Modernización del SEIA

Este miércoles, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) lanzó su Plan de Modernización Tecnológica, iniciativa con la que inauguró oficialmente el uso de IA en la evaluación ambiental. Así, tal como adelantó DF, se presentó la mayor modernización del sistema de evaluación ambiental en 15 años.

La directora ejecutiva del SEA, Valentina Durán, precisó que “hace algunas semanas iniciamos la entrega de certificados para agilizar los Permisos Ambientales Sectoriales (PAS) de las RCA aprobadas, buscando evitar duplicación de tramitaciones y a partir de este 3 de diciembre quedó disponible un buscador construido con IA”.

Sobre cómo medirán la eficacia de las herramientas presentadas, Durán indicó a DF que “vamos a ir midiendo el uso de estas herramientas a través de un proceso de mejora continua” y dijo que se monitoreará “en los próximos meses para asumir un compromiso concreto de reducción de plazos en la respuesta de las consultas de pertinencia”.

El martes el SEA recomendó aprobar la primera iniciativa de amoníaco verde a escala industrial, pero también el megaproyecto de amoníaco verde de HNH Energy pidió suspender su trámite hasta marzo de 2026, lo que se suma a la pausa de la iniciativa de TotalEnergies. Al respecto, Durán aseguró que “es parte de la evaluación de impacto ambiental que los titulares pidan extensiones de plazo para poder llegar con sus respuestas. No hay nada anómalo. Por el contrario, los proyectos van avanzando de manera muy normal”.