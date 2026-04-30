SalmonChile apuesta a exportaciones de US$ 10 mil millones si cambios normativos logran destrabar a la industria

A las trabas regulatorias se suma un frente externo complejo, debido a la presión arancelaria en Estados Unidos y mayores costos por la guerra en Medio Oriente.

El Teatro del Lago de Frutillar se alista para una nueva edición del Salmón Summit, encuentro que este año espera reunir a más de 1.000 asistentes.

La cita, organizada por SalmonChile para este miércoles, se realizará en un momento clave para la industria, ya que, en paralelo, el gobierno ingresó el proyecto de ley de reactivación económica, iniciativa que incluye medidas orientadas directamente a destrabar parte del desarrollo del sector salmonero.

Entre los principales cambios contemplados en el proyecto, destaca la agilización de las llamadas “micro-relocalizaciones”, una mayor fluidez en los estudios de bancos naturales y en los Informes Ambientales (INFA), además de la posibilidad de sustituir ciertas causales de caducidad de concesiones por el pago de una patente.

Para el presidente de SalmonChile, Patricio Melero, se trata de medidas que apuntan directamente a uno de los principales nudos que ha enfrentado la salmonicultura en los últimos años: la pérdida de certezas regulatorias y la imposibilidad de avanzar con mayor dinamismo en inversión y crecimiento.

En esa línea, planteó que existe una alta expectativa en torno a esta discusión, en la medida en que permita delinear una hoja de ruta clara para compatibilizar crecimiento, inversión y sustentabilidad ambiental.

“Que esto permita incrementar la producción en el tiempo y hacernos de una industria de alta competitividad (...) respecto a nuestro principal competidor, que es Noruega. Espero que el Parlamento tenga también la sensibilidad de comprender que un sistema productivo de tanta relevancia necesita estos cambios para recuperar esa competitividad”, señaló Melero.

Presidente SalmonChile, Patricio Melero. Foto: Jonathan Duran

Otras medidas

Junto con valorar el proyecto de reactivación, el dirigente gremial advirtió que el impulso de la industria no depende únicamente de esa iniciativa. A su juicio, existe un conjunto más amplio de ajustes regulatorios que, de concretarse, permitirían elevar el potencial exportador del sector.

Hoy, la salmonicultura chilena exporta del orden de US$ 6.500 millones anuales, pero en SalmonChile estiman que esa cifra podría acercarse a los US$ 10 mil millones si se despejan los principales cuellos de botella regulatorios.

En ese contexto, Melero apuntó a la necesidad de introducir modificaciones a la Ley Lafkenche, cambios que -según afirmó- ya fueron comprometidos por la actual administración.

A juicio del líder gremial, si bien la norma tuvo originalmente un objetivo legítimo, su aplicación en los últimos 15 años ha terminado por transformarse en un obstáculo para el desarrollo sostenible de las actividades productivas.

“Lo que tenemos que hacer es que la ley permita justamente que esa armonía que se buscó en el proyecto original no sea un obstáculo, sino que sea una facilitación”, recalcó.

Otro punto que, a juicio del gremio, requiere revisión es la implementación de la Ley de Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). En particular, Melero cuestionó los reglamentos derivados de esa normativa, al considerar que fueron elaborados con criterios “muy sesgados”, con ambigüedades y sin el análisis suficiente de sus efectos sobre la actividad productiva.

- Más allá de estas medidas, el gobierno anterior impulsó una ley de acuicultura que finalmente no prosperó. ¿Ven necesaria una normativa más integral para la industria?

- No hay un sector más regulado y fiscalizado que la salmonicultura hoy día. Más que leyes, lo que necesitamos son certezas sobre la legislación, que no se está brindando.

“No hay un sector más regulado y fiscalizado que la salmonicultura hoy día. Más que leyes, lo que necesitamos son certezas sobre la legislación, que no se está brindando”, dice el presidente del gremio SalmonChile, Patricio Melero.

Presión externa

El escenario no depende solo del frente interno. Melero advirtió que la industria enfrenta hoy una presión creciente por factores externos, particularmente por la política arancelaria de Estados Unidos y el impacto del conflicto en Medio Oriente.

En el caso de Estados Unidos, el dirigente advirtió que la actual política comercial ha tenido un efecto directo sobre el rubro. En concreto, detalló que el 43% de las exportaciones de salmón chileno tienen como destino ese mercado. Por ello, explicó que SalmonChile ha sostenido reuniones y gestiones para explorar alternativas que permitan mitigar el impacto de los aranceles sobre la industria.

A ello se suma el efecto del conflicto en Medio Oriente, que, según explicó Melero, ha impactado de lleno en la estructura de costos de la industria, particularmente por el encarecimiento de combustibles y su efecto sobre toda la cadena logística y productiva.

“El costo de la guerra todavía no se ha traspasado a precios. Es una situación que estamos expectantes, a la luz de cómo vayan evolucionando estos hechos en el futuro inmediato”, concluyó Patricio Melero.