Superintendencia de Casinos autoriza a Enjoy a dimitir de su permiso de operación en Viña

Con esta luz verde, la firma de casinos logró renunciar a los tres permisos de operación que les fueron adjudicados en 2018, pero tendrá que operarlos por tres años más.

El Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos de Juego autorizó este lunes la solicitud de renuncia presentada por Enjoy al permiso de operación presentado por la sociedad Casino del Mar (Viña del Mar).

Esto, luego de que el pasado 6 de agosto esta misma instancia haya autorizado las peticiones de renuncia presentadas por Enjoy a los permisos de operación de las sociedades operadoras Casino de la Bahía (Coquimbo) y Casino del Lago (Pucón) y haya postergado la votación sobre Viña.

Con esta luz verde, Enjoy logró desistir y devolver los tres permisos de operación de casinos de juego que les fueron adjudicados en 2018, los cuales vencían en 2036 (Viña) y 2037 (Pucón y Coquimbo), y le generan grandes gastos debido a las millonarias ofertas económicas que presentó la firma en su minuto para poder operarlas.

Por Viña del Mar Enjoy debe pagar UF 831.123, cifra que equivale a casi $32 mil millones; por Coquimbo desembolsa UF 481.501 lo que significa más de $18 mil millones; y en Pucón, entrega UF 121.000 o más de $4 mil millones.

Fue el decreto 803 el que les otorgó a las operadoras de casino este nuevo mecanismo de renuncia excepcional a sus permisos, el cual les obliga a administrar las plazas -con todas las obligaciones económicas, legales y reglamentarias que correspondan-, máximo tres años después de su aprobación, mientras se impulsa una nueva licitación.

Esto para no perjudicar a las comunidades, el empleo y los gobiernos regionales, tópicos que le preocupaban al Gobierno y que fueron su incentivo para aprobar las modificaciones a este decreto.

Obligaciones de la renuncia anticipada

Entre estas obligaciones se encuentran el pago de la oferta económica a la municipalidad respectiva; el pago del IVA y del impuesto por entradas, los que van a fondos generales del Estado; así como también el impuesto específico al juego, que va en directo beneficio de la municipalidad y del gobierno regional. Todo lo anterior, manteniendo vigentes las garantías correspondientes por el pago de la oferta económica.

Es decir, esta modalidad de renuncia anticipada le permitirá a Enjoy dar continuidad operacional al casino de juego por tres años más y, por ende, mantener los puestos de trabajo de las personas que se desempeñan en este recinto, así como también el encadenamiento productivo asociado a esta actividad, en línea con los planes de desarrollo regional, y su valor como importante atributo turístico en dicha comuna.

Cabe destacar que el personal de los casinos de juego ubicados en Viña del Mar (589), Coquimbo (310) y Pucón (211) suma un total de 1.110 trabajadores y trabajadoras.

En base a los ingresos brutos que generó el casino de juego de Viña del Mar en 2024, se estima que el impacto fiscal y económico derivado de la decisión adoptada por el Consejo Resolutivo permitirá, durante los próximos tres años, una recaudación superior a los $65.459 millones. De ese total, $29.167 millones corresponderían al impuesto específico al juego, $27.709 millones al IVA, y $8.582 millones al impuesto por entrada.

A su vez, de acuerdo a los ingresos brutos que generó el casino de juego de Coquimbo en 2024, se estima que el impacto fiscal y económico derivado de la decisión adoptada por el Consejo Resolutivo permitirá, durante los próximos tres años, una recaudación superior a los $38.396 millones. De ese total, $16.199 millones corresponderían al impuesto específico al juego, $15.389 millones al IVA, y $6.807 millones al impuesto por entrada.

En cuanto al casino de Pucón, también en base a los resultados operacionales del año pasado, se estima que el impacto fiscal y económico derivado de la decisión adoptada por el Consejo Resolutivo permitirá, durante los próximos tres años, una recaudación superior a los $17.623 millones. De ese total, $7.547 millones corresponderían al impuesto específico al juego, $7.170 millones al IVA, y $2.904 al impuesto por entrada.