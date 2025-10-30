Tribunal aprueba acuerdo extrajudicial entre la FNE y Latam Airlines
El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) aprobó el acuerdo extrajudicial suscrito entre la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y Latam Airlines. Este tiene como propósito permitir la modificación de cinco acuerdos de códigos compartidos (ACC) vigentes entre la firma nacional y Delta con el fin de abarcar rutas: dentro de Argentina y entre Argentina y EEUU, Canadá, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Ecuador y Uruguay.
La FNE consideró que el cumplimiento de medidas de mitigación permiten cautelar la libre competencia.
El acuerdo contempla la obligación de Latam de informar a la fiscalía las rutas específicas que se operen bajo los ACC modificados, en un plazo no mayor a cinco días hábiles desde que se suscriba el acuerdo para incorporar dichas rutas.
En el proceso, la Asociación Gremial de Empresas de Turismo A.G. (Achet) se opuso al acuerdo extrajudicial, por considerar que no asegura la debida competencia en el mercado, sino que, por el contrario, facilita un mayor nivel de concentración y refuerza el poder de mercado de los actores dominantes.
