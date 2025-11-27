Utilidades de Quiñenco, del grupo Luksic, se disparan un 41% a septiembre gracias a la venta de acciones de Nexans

Además de esta transacción, la compañía detalló que otro factor que explicó sus resultados fue el buen rendimiento de Enex y SM SAAM.

Quiñenco dio a conocer sus resultados financieros entre enero y septiembre de este ejercicio, periodo en el cual reportó una ganancia de $ 552.564 millones, es decir un alza de 41% respecto al mismo lapso de 2024.

Este balance, explicó el holding industrial del grupo Luksic, se explica principalmente por una utilidad no recurrente de $ 85.606 millones después de impuestos, generada a nivel corporativo en Quiñenco por la venta de 2,2 millones de acciones de Nexans. Tras la operación, la participación de la firma en la multinacional francesa se redujo al 9,2% de la compañía.

Además de esta transacción, la compañía detalló que otro factor que explicó sus resultados a septiembre fue el buen rendimiento de Enex y SM SAAM, que mejoraron su desempeño operacional. Banco de Chile, agregó el holding, también mantuvo una sólida contribución al conglomerado. Junto con comunicar sus resultados a septiembre, Quiñenco anunció que su directorio aprobó repartir un dividendo provisorio por un total de $ 100.000 millones con cargo a las utilidades del período informado; pago que se concretará el próximo 18 de diciembre.

“El buen desempeño de nuestras principales compañías, sumado a la venta de parte de nuestra participación en acciones de Nexans, nos han permitido retribuir a nuestros accionistas, manteniendo la sólida posición con que cuenta la empresa hoy para seguir explorando nuevas oportunidades de inversión”, recalcó el gerente general de Quiñenco, Francisco Pérez Mackenna.

En ese sentido, agregó que el reciente aumento de la participación del holding en SM SAAM, que subió del 62,6% al 66%, “responde a nuestra convicción en el futuro, el desarrollo y la administración de esa empresa, y está en línea con la estrategia que hemos desplegado en nuestros negocios a lo largo de la historia”.

Resultados por sector

En el segmento financiero, Banco de Chile reportó al tercer trimestre un incremento de 1,9% en su ganancia neta, que llegó a los $ 926.725 millones y fue atribuida fundamentalmente a menores pérdidas crediticias esperadas, junto a una leve alza en los ingresos operacionales.

En energía, en tanto, el aporte de Enex a los resultados de Quiñenco creció significativamente, llegando a $ 39.091 millones. Este incremento, explicó la firma, se debe a un mejor desempeño operacional, impulsado por mayores volúmenes de venta en todos los mercados donde está presente.

"Adicionalmente, registró un efecto favorable por la revalorización de inventarios y otro por las diferencias de cambio que se reportaron para el período", detalló el conglomerado.

Además de la ganancia registrada a nivel corporativo por la desinversión en Nexans, dicha compañía también aportó al alza en los resultados del holding. Si bien la multinacional francesa no reporta a septiembre, el incremento de 113,8% en su ganancia neta durante el primer semestre de 2025 compensó la reducción de la participación de Quiñenco en esa compañía.

En el segmento de servicios portuarios, SM SAAM registró un buen desempeño operacional de Remolcadores y Logística Aérea, lo cual sumado a un menor gasto por impuestos a septiembre de 2025, permitió un incremento de 51,7% en su contribución a los resultados del holding.

Respecto al segmento transporte, CSAV disminuyó sus resultados en comparación a septiembre de 2024, "por efecto del menor desempeño de su principal activo, la naviera alemana Hapag-Lloyd, cuya ganancia neta fue de US$ 933 millones".

Sin embargo, Quiñenco explicó que esta baja fue compensada en gran medida por un menor gasto por impuestos, asociado principalmente a dividendos percibidos desde Alemania. Además, CSAV recibió 406 millones de euros por retenciones recuperadas en septiembre de este año, las que no generaron un mayor gasto por impuestos pues ya estaban provisionadas.

Finalmente, en el sector bebidas CCU, reportó una disminución de 28,5% en su ganancia neta al tercer trimestre de 2025, en comparación con igual período del año anterior, que se había visto impactado favorablemente por una ganancia no recurrente derivada de la venta de un terreno.

A septiembre, la empresa tuvo un mejor desempeño operacional de los segmentos Chile y Negocios Internacionales, a pesar del bajo dinamismo de la industria en Chile y la desaceleración del consumo en Argentina.