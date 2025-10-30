Veedor de Nova Austral tras nueva propuesta de reorganización: “Resulta conveniente para los acreedores”
Según la salmonera, el costo de despedir a todos los trabajadores llegaría a los $ 12.403 millones.
Noticias destacadas
La salmonera Nova Austral, liderada por Larta Investment Group, presentó un nuevo acuerdo de reorganización judicial tras un fallo de la Corte Suprema, que dejó sin efecto el convenio vigente al estimar que contenía estipulaciones contrarias al ordenamiento jurídico.
En enero del año pasado, la junta de acreedores de la empresa aprobó el acuerdo, lo que permitió reestructurar una deuda cercana a $ 450.000 millones. Sin embargo, éste fue impugnado por Nutreco. En su fallo, el máximo tribunal del país señaló que Nova Austral favoreció a Ewos Chile Alimentos, por lo que ordenó a la salmonera presentar un nuevo convenio.
Así es como, el pasado 21 de octubre, Nova Austral presentó su nueva propuesta. En ésta, la firma, asesorada por Ricardo Reveco, sostuvo: “Sus socios han demostrado un compromiso activo con el proyecto, materializado en aportes de capital que ascienden a aproximadamente US$ 20 millones, lo que refuerza su solvencia y capacidad para enfrentar sus compromisos presentes y futuros”.
En concreto, la salmonera propuso la ratificación del acuerdo votado favorablemente en enero de 2024, con ciertas modificaciones, como que la subclase de acreedores garantizados llamada “Acreedores Garantizados Proveedores Esenciales” pasará a llamarse “Acreedores Garantizados Proveedores” e incluirá tanto a Ewos Chile Alimentos, como a Comercializadora Nutreco Chile Ltda.
El 28 de octubre pasado, el veedor Patricio Jamarne presentó su informe respecto del acuerdo propuesto. “Es del parecer de este veedor que la proposición resulta conveniente para los acreedores por cuanto la recuperación de sus acreencias es mayor en el escenario de una reorganización que de una eventual liquidación”, dijo el abogado, quien precisó que la salmonera tiene 683 trabajadores.
“Nova Austral informó que el costo de despedir a todos sus trabajadores con contrato vigente y de los finiquitos que tendría que pagar es de $12.403.899.208”, sostuvo el veedor.
El abogado Fernando Urrutia, de Comercializadora Nutreco Chile, solicitó a la justicia que se tenga por no presentada la nueva propuesta: dijo que la empresa deudora no cumplió con lo ordenado por la Corte Suprema, por cuanto -a su juicio- no exhibió su convenio con el apoyo de dos o más acreedores que representen, al menos el 66% del pasivo total con derecho a voto.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Caso Factop: LarrainVial Activos gana en la Suprema y máximo tribunal confirma suspensión de procedimiento penal
desde LarrainVial Activos destacaron que “esta resolución confirma que la salida alternativa acordada constituye un reconocimiento de la colaboración permanente de LarrainVial con la investigación del Ministerio Público".
Cómo las gerencias legales y estudios jurídicos asumen el desafío de integrar la inteligencia artificial
Expertos del área coinciden en que esta disrupción tecnológica ya está transformando el ejercicio profesional, pero advierten que la confianza y el criterio seguirán siendo irremplazables.
BRANDED CONTENT
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
SuplementosVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete