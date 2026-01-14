Coeva aprueba proyecto de Codelco por US$ 2.800 millones que extiende vida útil de Ministro Hales y queda listo para obtener su RCA

La iniciativa, que permitirá extender la operación de ese yacimiento desde 2026 hasta 2054, logró el apoyo unánime de la instancia. Elevará la producción de la división a 200 mil toneladas anuales, desde las actuales 170 mil toneladas.

Por unanimidad, la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la Región de Antofagasta aprobó la tarde de este miércoles el proyecto "Desarrollo Futuro DMH" (División Ministro Hales), el cual involucró finalmente una inversión de US$ 2.800 millones. De esta manera, recibiría en los próximos días la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

Esto, luego de que la noche del 6 de enero el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) publicara el Informe Consolidado de Evaluación (ICE) con recomendación favorable para la iniciativa que permitirá extender la operación de ese yacimiento desde 2026 hasta 2054.

Con la aprobación de este proyecto, la operación incrementará su capacidad de extracción desde 500 mil toneladas por día (ktpd) a 550 ktpd y el procesamiento se elevará desde 57 ktpd a 65 ktpd, para alcanzar una producción aproximada de 200 mil toneladas de cobre fino anuales.

Asimismo, se destaca que el proyecto utilizará exclusivamente agua desalada o de terceros autorizados, reforzando el compromiso de Codelco con la sustentabilidad.

Tras ser ingresado el 1 de agosto del año 2023, el proyecto tuvo la Consulta a Pueblos Indígenas más grande en la historia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que involucró a 46 Grupos Humanos Pertenecientes a Pueblos Indígenas (GHPPI).

La División Ministro Hales es la más joven de las divisiones de la cuprífera estatal. Comenzó a operar en 2013, produce actualmente cerca de 170 mil toneladas anuales de cobre fino y emplea a casi cuatro mil personas entre trabajadores propios y contratistas.

El EIA también considera medidas para mitigar impactos en agua, aire y paisaje. Por ejemplo, se implementarán barreras hidráulicas para proteger el río San Salvador y el acuífero Calama-Yalquincha, y se reforzarán los sistemas de control de emisiones de material particulado, reduciendo las emisiones en la mina desde 3.500 ton/año a 3.080 ton/año. Además, el proyecto incluye más de 30 compromisos ambientales voluntarios y acciones concretas para la ciudad de Calama.

"Operación estratégica"

En un comunicado, el presidente ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado, señaló que “esta aprobación es una señal clara del compromiso de Codelco con la minería responsable y con el desarrollo sustentable del país. Ministro Hales es una operación estratégica y su continuidad asegura empleo, inversión y valor para Chile”.

Mientras, el gerente general (I) de DMH, César Jiménez, destacó el trabajo desplegado desde que ingresó el proyecto al SEIA en agosto de 2023: “Hemos trabajado intensamente durante más de dos años en un proceso transparente y participativo, incorporando mejoras que responden a las inquietudes de la comunidad y a los más altos estándares ambientales”.

La directora ejecutiva del SEA, Valentina Durán, destacó "el gran esfuerzo de la Dirección Regional del SEA de Antofagasta que logró llevar a calificación, con recomendación de aprobación, un proyecto muy desafiante que incluyó uno de los procesos de consulta indígena más grande que ha llevado a cabo nuestro servicio en los últimos años, en los que se llegó a acuerdo con 36 comunidades".

Añadió que "se redujeron los plazos en cerca de un 15%, respecto del promedio de aprobación de Estudios de Impacto Ambiental". La autoridad precisó que el año 2025 tuvieron un récord histórico de aprobación ambiental con más de US$ 41 mil millones y, de ese total, cerca de US$ 12 mil millones corresponden a la Región de Antofagasta con proyectos mineros y energéticos.