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CEO de Antofagasta Minerals destaca atractivo de vender infraestructura complementaria

Iván Arriagada planteó que siempre para las compañías es atractivo que otra firma pueda operar los activos no mineros en condiciones más competitivas.

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Publicado: Jueves 18 de junio de 2026 a las 04:00 hrs.

Antofagasta Minerals Minera
<p>Iván Arriagada, CEO de Antofagasta Minerals. Foto: Jonathan Duran</p>

Iván Arriagada, CEO de Antofagasta Minerals. Foto: Jonathan Duran

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