CEO de Antofagasta Minerals destaca atractivo de vender infraestructura complementaria

Iván Arriagada planteó que siempre para las compañías es atractivo que otra firma pueda operar los activos no mineros en condiciones más competitivas.

También en el seminario participó el CEO de Antofagasta Minerals, Iván Arriagada, quien justo expuso respecto de temas de infraestructura y recordó que la compañía vendió su Sistema de Abastecimiento de Agua de Mar de Minera Centinela por US$ 600 millones como una solución para “reciclar capital”, utilizarlo en el financiamiento de otras obras y dejar dicho activo en manos de operadores especializados.

Es más, el brazo minero de los Luksic vendió en septiembre pasado las líneas eléctricas de Los Pelambres en US$ 75 millones, mientras que en 2018 traspasó sus activos de transmisión de energía de Centinela en US$ 117 millones.

Así, ante la noticia de BHP, Arriagada comentó que “nosotros hemos vendido infraestructura de líneas que han sido troncalizadas y, por lo tanto, que pasan a ser administradas y reguladas como líneas de acceso abierto. Tiene sentido, porque es infraestructura que utilizamos junto con otros usuarios y nos permite disminuir la intensidad de capital en nuestras inversiones”.

- ¿Ve probable que empecemos a ver más mineras vendiendo este tipo de activos para enfocarse en el negocio minero?

- Eso depende, obviamente, de la estrategia de cada compañía, pero nosotros siempre hemos pensado que, en la medida en que hay otro usuario u otro operador que puede eventualmente financiar en condiciones más competitivas y operar en condiciones que obedecen a las competencias de cada uno, eso es atractivo. Por eso lo hemos hecho en las líneas de transmisión que han sido nacionalizadas y lo hemos hecho también en la infraestructura de agua. Hay operadores de infraestructura de agua que tienen esa expertise, que conocen mejor los riesgos y las oportunidades y que eventualmente pueden usar esa infraestructura para proveer a terceros. Y eso, a nosotros, nos parece atractivo.

- ¿Ustedes, en Antofagasta Minerals, están evaluando vender algún otro activo de estas características?

- Nada que comentar al respecto.