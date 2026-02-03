Codelco cierra acuerdo con francesa Schneider Electric para impulsar eficiencia tecnológica en sus operaciones mineras
Estatal suscribió un MoU con la multinacional con vigencia por dos años, que permite a la cuprera usar el Innovation Hub de Schneider Electric, cuya inauguración será próximamente en Santiago.
Codelco suscribió un Memorándum de Entendimiento (MoU) con Schneider Electric, multinacional francesa especializada en automatización industrial y gestión energética, con presencia en Chile y en más de 100 países.
El convenio establece un marco de colaboración para el desarrollo y eventual implementación de soluciones tecnológicas en ámbitos como automatización de procesos, analítica avanzada, gemelos digitales y gestión energética, orientadas a mejorar la eficiencia de las operaciones de la estatal.
En específico, el MoU tendrá una vigencia de dos años, con posibilidad de extenderse, y contempla un trabajo conjunto a lo largo de todo el ciclo de los proyectos mineros, desde la ingeniería y las pruebas de concepto hasta la operación, el mantenimiento y la optimización de los activos, según detalló la compañía.
Durante esos dos años, ambas compañías desarrollarán pilotos y pruebas de nuevas tecnologías, además de workshops de trabajo conjunto e intercambio de conocimientos. El convenio considera, además, el uso del Innovation Hub de Schneider Electric, cuya inauguración será próximamente en Santiago.
Al respecto, el vicepresidente de Recursos Mineros, Desarrollo e Innovación de Codelco, Julio Díaz, señaló que los desafíos actuales en seguridad, productividad y sostenibilidad “no se resuelven de manera aislada”, destacando que el camino para abordar los problemas es la colaboración con los actores del sector. “Ser partners tecnológicos con Schneider Electric reafirma esta visión y nos permite avanzar hacia una minería preparada para el presente y el futuro” sostuvo.
