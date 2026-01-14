Codelco ingresa proyecto de US$ 1.300 millones para extender operación de Radomiro Tomic hasta 2058
La iniciativa busca dar continuidad a la línea de hidrometalurgia de la mina durante 30 años y también contempla un aumento en los movimientos de la mina, lo que requiere expandir y profundizar el rajo.
La estatal Codelco ingresó al Sistema de Evaluación Ambiental un proyecto clave de US$ 1.300 millones para extender la operación de una de sus tres más importantes faenas en el país: la mina a rajo abierto Radomiro Tomic (RT), de 29 años de vida, ubicada en la comuna de Calama.
El Estudio de Impacto Ambiental de la iniciativa, titulada "Continuidad del Proceso de Lixiviación y Adecuaciones al Proyecto Minero División Radomiro Tomic", tiene como objetivo dar continuidad operacional a la línea de hidrometalurgia de la mina durante 30 años, es decir, hasta 2058. Cabe recordar que la vida útil de dicha línea culmina en 2030.
Lo anterior, "implica extender la operación del proceso de lixiviación clorurada a una tasa promedio anual de 154.000 toneladas por día (ktpd), así como la habilitación y operación de un nuevo botadero de ripios, ubicado en el sector norte de la División", detalló la cuprera.
El proyecto también considera un aumento en los movimientos mina, pasando de 675 a 725 ktpd promedio anual, lo que requiere expandir y profundizar el rajo de RT, junto con la ampliación e incorporación de nuevos botaderos de lastre y áreas de acopio de mineral.
"Respecto al procesamiento de minerales sulfurados, se actualizan los parámetros aprobados en la RCA N° 022/2016, contemplando el transporte mediante correas de 100 ktpd promedio anual durante 22 años hacia la Concentradora de la División Chuquicamata (DCH) (Fase 1), así como el envío inicial a una tasa de 100 ktpd promedio anual a la nueva concentradora de DRT, con el objetivo de aumentar progresivamente el procesamiento hasta alcanzar los 200 ktpd promedio anual. Además, se incorpora el transporte de mineral y/o lastre en camiones hasta la DCH, a una tasa promedio anual de 20 ktpd durante los primeros 10 años de operación", detalla el documento ingresado al SEIA.
La iniciativa también considera la ampliación de instalaciones de soporte, como el relleno sanitario y el patio de neumáticos, la reubicación de infraestructura asociada al crecimiento del rajo y la incorporación de una barrera hidráulica con fines preventivos para controlar el avance de infiltraciones históricas en el sector industrial, compuesta por dos pozos de extracción y dos de inyección de agua.
Para la fase de construcción del proyecto la mano de obra requerida será de 1.500 personas, mientras que durante la operación se estima un total de 4.646. Cabe recordar que RT tiene una dotación propia de 1.459 trabajadores y, al cierre de 2024, alcanzó una producción total de cobre de 270 mil toneladas de cobre fino, representando un 19% del total de Codelco en ese año y un 5% de la producción del país.
