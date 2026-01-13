Codelco saca cuentas alegres con el alza histórica de la plata y certifica su producción para venderla con premios

Chile está entre los Top 10 de producción y la estatal se alza como una de las más importantes del país.

La plata está dando plata. El metal está en sus cotizaciones más altas de los últimos cinco años y este martes cerró en US$ 84,6 la onza, un 185% más que hace un año atrás. Y Chile es el séptimo productor mundial, tras países como México, China, Perú, Bolivia, Polonia y Rusia. Y en nuestro país, uno de los grandes productores es Codelco, que extrae argentum como subproducto del cobre.

Según la estatal, su producción en 2025 estuvo en el orden de las 200 toneladas, más de siete millones de onzas. Tan buen negocio se transformó este mineral que la cuprera estatal certificó sus lingotes plata, que se producen en la Planta Recuperadora de Metales (PRM), un joint venture entre la empresa coreana LS-MnM (66%) y Codelco (34%).

La corporación informó que estas barras lograron la certificación Good Delivery que promueve la London Bullion Market Association (LBMA), el estándar más exigente para metales preciosos a nivel global.

“Las barras de plata de Codelco son las primeras del país en acreditarse bajo este estándar y posicionan a la compañía dentro del club internacional de las productoras de plata más relevantes, junto a marcas como Peñoles (México), KGHM (Polonia) y Aurubis (Alemania)”, dijo la estatal.

Esta calificación implica que los lingotes de Codelco cumplen con los más altos estándares de pureza (99,99%), calidad física y trazabilidad responsable, permitiendo vender a bancos globales e inversionistas institucionales con ventajas comerciales significativas, incluyendo premios sobre el precio base frente a productos no certificados.

“Esta certificación para nuestra plata no sólo nos integra a un selecto grupo global, sino que también afianza nuestro compromiso con una producción de excelencia”, destacó Braim Chiple, vicepresidente de Comercialización de Codelco.