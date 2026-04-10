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Federación de Trabajadores del Cobre define a los cinco candidatos que presentará al Presidente Kast para su cupo en el directorio de Codelco

Cabe recordar que, por ley, la mesa directiva de la corporación estatal debe contar con nueve integrantes. En mayo próximo, cuatro sillas culminan sus respectivos periodos.

Por: Patricia Marchetti

Publicado: Viernes 10 de abril de 2026 a las 17:00 hrs.

Patricia Marchetti Codelco Directorio trabajadores cobre sindicatos
<p>Federación de Trabajadores del Cobre define a los cinco candidatos que presentará al Presidente Kast para su cupo en el directorio de Codelco</p>

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