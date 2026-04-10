Federación de Trabajadores del Cobre define a los cinco candidatos que presentará al Presidente Kast para su cupo en el directorio de Codelco

Cabe recordar que, por ley, la mesa directiva de la corporación estatal debe contar con nueve integrantes. En mayo próximo, cuatro sillas culminan sus respectivos periodos.

La Federación de Trabajores del Cobre (FTC) eligió a los cinco nombres que presentará al Presidente José Antonio Kast para el cupo que le corresponde a dicha agrupación en el directorio de Codelco.

Así, a seis semanas de que termine el periodo del actual representante de la FTC en la mesa de la cuprera, Nelson Cáceres, Diario Financiero tuvo acceso a los resultados de las votaciones llevadas a cabo en las cuatro zonales y al interior del Consejo Directivo Nacional de la histórica agrupación.

La quina final que recibirá La Moneda está compuesta por: Rodrigo Delgado, miembro del Sindicato Planta y Administración Radomiro Tomic; Andrés Pizarro, del Sindicato N°2 de Potrerillos, en División El Salvador; Nelson Cáceres (quien va por otro periodo), miembro del Sindicato Industrial de Integración Laboral de División Andina; Juan Cantillana, perteneciente al Sindicato de El Teniente; y Daniel Díaz, del Sindicato Minero de División Chuquicamata.

Cabe recordar que, por ley, la mesa directiva de la Corporación estatal debe contar con nueve integrantes. Tres de ellos son directamente elegidos por el Presidente de la República; otros cuatro los designa también el mandatario, pero a partir de una terna propuesta por el Consejo de Alta Dirección Pública; y los otros dos son representantes de los trabajadores, donde uno lo designa el jefe de EStado a partir de una quina presentada por la FTC y, el otro, de una quina propuesta por la Asociación Gremial Nacional de Supervisores del Cobre (Ansco) y la Federación de Supervisores y Profesionales del Cobre (Fesuc).

Los actuales miembros del directorio que cambiarán en mayo próximo y cuyos reemplazos serán elegidos directamente por Kast son: Máximo Pacheco, cuyo periodo como presidente culmina el 25 de ese mes, y las directoras Josefina Montenegro y Alejandra Wood, que finalizan sus cargos el 22 de mayo.

Por su parte, los directores independientes Ricardo Álvarez y Eduardo Bitran, cuentan con mandatos hasta mayo de 2027, mientras que Alfredo Moreno y Tamara Agnic hasta el mismo mes en 2029.

Los cupos de los trabajadores los tienen Nelson Cáceres por la FTC -que se renueva ahora- y Ricardo Calderón por parte de los supervisores, quien cuenta con un periodo hasta 2029.