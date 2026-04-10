Pacheco: "A mí no me corresponde polemizar con el ministro" Mas sobre la situación de Codelco

El presidente de la estatal arremetió contra su antecesor Gerardo Jofré, quien ha criticado la remodelación del edificio corporativo. "Yo lo llamé para que nos juntáramos, para conversar sobre su experiencia, sobre sus ideas y sobre sus propuestas, y él consideró que no era el momento. Me dijo que me iba a volver a llamar. Nunca me llamó".

"A mí no me corresponde polemizar con el ministro (Daniel Mas, titular de Economía y Minería). Como presidente del directorio, yo voy a responder todas las preguntas y todas las preocupaciones e inquietudes que puedan tener los representantes del Presidente (Kast) en la junta de accionistas de Codelco, que se va a realizar el próximo 20 de abril".

Así contestó el chairman de la corporación estatal, Máximo Pacheco, las recientes críticas de la autoridad sectorial, quien definió como "compleja" la situación productiva y financiera de Codelco, y mencionó que son solo "la punta del iceberg".

Consultado en 13C por los pendientes de su período en la minera, abordados en un reportaje de Señal DF, el exministro defendió lo que ha hecho en la cuprera, apuntando a que en 2025, fue la empresa con más utilidades del país, lo que significó un aumento del 16% en sus aportes al Fisco, alcanzando los US$ 1.778 millones ese año. "Podríamos decir que en 10 años, todas las viviendas sociales entregadas y construidas en Chile han sido financiadas con los aportes de Codelco al fisco y ha sobrado plata", dijo en una mirada más histórica.

Asimismo, el exejecutivo de la multinacional International Paper mencionó el giro al litio de la gigante estatal tras su alianza con SQM y destacó que hoy la empresa cuenta con 18 asociaciones con grandes mineras, como BHP, Rio Tinto, AAnglo American y Freeport. "Todos ellos van a estar aquí la próxima semana en la Cesco Week", recordó.

Respecto a la producción de cobre, Pacheco dijo que cuando fue nombrado presidente, "el año 2022 y 2023 tuvimos 300.000 toneladas de caída de producción y yo he señalado con todas sus letras que la caída de producción de Codelco logramos detenerla. Codelco estabilizó su producción el año 2025, produjimos más que en 2024 y, en 2026 vamos a producir más que el 2025", aseguró.

Pacheco, que deja la mesa de la estatal "el 25 de mayo a las 00:00 de la noche", seguirá en la testera de la filial Novoandino como presidente.

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El edificio

El titular de Codelco también salió al paso de la polémica mediática sobre la renovación del edificio corporativo, alimentada por cartas de conocidos empresarios y ejecutivos, como José Yuraszeck y Gerardo Jofré, este último exdirector y expresidente de la estatal.

Ahí Pacheco precisó que estas obras fueron heredadas de la administración anterior, que tuvo que realizarlas porque un domingo en la mañana se desprendieron parte de las láminas de cobre que recubrían el inmueble, afortunadamente sin consecuencias fatales. "Se resolvió el cambio del edificio el 21 de abril del año 2021. Yo asumí el 31 de marzo de 2022", aclaró.

"Alguna gente demandó a Codelco por esto", contó Pacheco. "Hubo un juicio y el juzgado decidió que Codelco debía cambiar la fachada".

Y siguió relatando que en abril de 2021, se contrató una compañía con la venia de Juan Benavides como presidente "y la empresa fracasó... era una empresa española".

"Nosotros heredamos este problema, nos hicimos cargo de él, reformulamos el proyecto, dijimos qué vamos a hacer y (asumimos) no solamente la remodelación por algunos pisos, sino que por todo el edificio", reseñó.

Luego arremetió contra Jofré por las críticas sobre la remodelación y dijo: "Yo lo llamé para que nos juntáramos, para conversar sobre su experiencia, sobre sus ideas y sobre sus propuestas, y él consideró que no era el momento. Me dijo que me iba a volver a llamar. Nunca me llamó".

Tras ello, el ejecutivo detalló el efecto de las obras en el costo de US$ 20 millones -"nunca fueron US$ 10 millones", precisó- a US$ 57 millones, que el proyecto contó con la venia de Cochilco y fueron seleccionadas empresas con experiencia, CBRE y la constructora Axis. Defendió el costo: "41 UF por metro cuadrado que está dentro de los rangos de remodelación", aseguró.