Fontaine afirma que el proyecto de litio de Codelco y Rio Tinto en el Salar de Maricunga podría ser realidad en ocho años más
El ejecutivo explicó en el Senado que hasta ahora avanza en el cumplimiento de las condiciones previas para cerrar la transacción entre la filial de Codelco con la minera privada y crear la sociedad conjunta encargada de la iniciativa.
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El proyecto de litio en salar chileno de Maricunga de Codelco con la global Rio Tinto podría ser realidad en ocho años más, dijo el miércoles el presidente del directorio de la minera estatal, Bernardo Fontaine.
El ejecutivo explicó que hasta ahora avanza en el cumplimiento de las condiciones previas para cerrar la transacción entre la filial de Codelco con la minera privada y crear la sociedad conjunta encargada de la iniciativa.
"Esta sociedad no se ha firmado aún porque está sujeta a ciertas condiciones, algunas de las cuales se han cumplido y otras están pendientes en el ámbito internacional", dijo Fontaine en una sesión del Senado.
Agregó que ya se obtuvieron las aprobaciones sin condiciones de libre competencia de Brasil, Corea del Sur y Polonia, mientras esperan por los reguladores de Chile y China.
Además, señaló que actualmente el Ministerio de Minería reajusta la escritura del contrato especial de operación para subsanar observaciones hechas por la Contraloría.
"El proyecto en el salar de Maricunga puede ser realidad en ocho años más", apuntó.
Por otra parte, durante su intervención Fontaine afirmó que el litio no debería ser considerado un mineral crítico ya que, pese a ser clave en la transición energética y la defensa, no tiene riesgos de suministro y existen reservas en todo el mundo.
"El litio está en todas partes del mundo y existe en abundancia, y por tanto no debiera ser considerado un mineral crítico", destacó.
La nueva directiva de Codelco, que perdió en 2025 su título de mayor productor mundial de cobre, está revisando todos los planes y proyectos de la estatal en medio de lo que ha catalogado una situación "compleja", que incluiría priorizar inversiones e incluso evaluar eventuales ventas de activos.
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