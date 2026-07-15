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Fontaine afirma que el proyecto de litio de Codelco y Rio Tinto en el Salar de Maricunga podría ser realidad en ocho años más

El ejecutivo explicó en el Senado que hasta ahora avanza en el cumplimiento de las condiciones previas para cerrar la transacción entre la filial de Codelco con la minera privada y crear la sociedad conjunta encargada de la iniciativa.

Por: Reuters

Publicado: Miércoles 15 de julio de 2026 a las 10:50 hrs.

Codelco Litio
<p>Fontaine afirma que el proyecto de litio de Codelco y Rio Tinto en el Salar de Maricunga podría ser realidad en ocho años más</p>

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