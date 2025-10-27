Click acá para ir directamente al contenido
Formalizan por estafa al francés Franck Lançon, el “zar de los residuos minerales”, por defraudar a firma suiza

A través de la empresa Cobre y Metales, compraba desechos de fundiciones y los enviaba a mercados como Corea del Sur. El fraude rozaría los US$ 10 millones hasta ahora.

Por: Nicolás Durante

Publicado: Lunes 27 de octubre de 2025 a las 09:45 hrs.

cobre metales Codelco Estafa
<p>Formalizan por estafa al francés Franck Lançon, el “zar de los residuos minerales”, por defraudar a firma suiza</p>

