Iván Arriagada, CEO de Antofagasta, aplaude anuncios de Kast sobre reducción de impuesto corporativo y medidas para destrabar permisos
El ejecutivo minero destacó las medidas que el Presidente electo ha anunciado como prioritarias una vez que asuma el próximo 11 de marzo. "Son vientos de cola positivos", dijo durante el conference call de la compañía.
Noticias destacadas
El brazo minero del grupo Luksic se encuentra optimista ante al cambio de gobierno que se avecina en Chile en marzo próximo. Así lo declaró el CEO de Antofagasta Minerals, Iván Arriagada, destacando que las políticas anunciadas por la futura administración del republicano José Antonio Kast "demuestran que el país seguirá siendo un destino líder para inversión en cobre".
"Vemos con buenos ojos el cambio de Gobierno desde el punto de vista de las decisiones políticas que han expresado, y creo que hay algunas que son interesantes", dijo durante el conference call de la compañía realizado la madrugada de este martes, tras ser consultado por inversionistas sobre el giro político del país cuprífero.
Así, el destacado ejecutivo mencionó tres medidas concretas anunciadas por el futuro Presidente en pos de mejorar el entorno de inversión y destrabar permisos. "Una de ellas es que han manifestado su voluntad de reducir el impuesto corporativo desde 27% al 23%, lo que se introduciría desde el principio (...), lo que podría suponer una ventaja", dijo.
La segunda, siguió, "es que han hablado de poder ofrecer invariabilidad tributaria en el futuro, y aunque aún no hemos oído nada demasiado específico, es algo que estaría disponible para inversiones de envergadura en cualquier sector, incluida la minería. También es un elemento que observamos con interés".
Y, por último, Arriagada sostuvo que en el futuro gobierno "han sido bastante claros en indicar que pueden reducir algunas de las complejidades de los permisos. Yo diría que, a diferencia de lo que han indicado otros gobiernos, su enfoque se centraría principalmente en medidas que pueden impulsar desde el punto de vista del poder Ejecutivo y sin tener que pasar por el Congreso. Así que creen que hay muchas regulaciones que se pueden cambiar o simplificar".
"En general, creo que son vientos de cola positivos que el gobierno entrante ha indicado que figuran alto en su agenda y que creemos pueden beneficiar al sector", agregó el CEO de la minera chilena.
Como ejemplo, dijo que el permiso para la amplicación de la vida útil del yacimiento Los Pelambres aún se encuentra en avaluación por parte del sistema y que "esperamos obtenerlo a principios de 2027. Si podemos adelantarlo, sin duda sería algo positivo (...), ese es el tipo de cosas en las que se están centrando (en el equipo de Kast), así que parece que hay buenas ideas para actuar rápidamente en esos frentes".
Sobre 2025, Arriagada destacó que el país aprobó reformas modernizadoras orientadas a reducir los tiempos de permisos, lo que, a su juicio, continuará fortaleciendo la competitividad general del sector minero chileno. Sobre Chile, recalcó: "Chile sigue siendo una de las jurisdicciones más importantes para el cobre, ocupando el primer lugar en suministro global durante muchos años. Durante este tiempo, el país ha desarrollado una vasta experiencia y talento asociados a mantener esta posición por tanto tiempo".
