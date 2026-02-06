La reservada carta de Máximo Pacheco a los principales CEO mineros del mundo
El líder de la cuprera destacó que la alianza con SQM “es la piedra angular de nuestra estrategia multimineral”.
Noticias destacadas
El primer sábado del año, el día 3 de enero, los principales CEO de las más importantes mineras del mundo recibieron una carta (online) enviada desde Chile. ¿Su remitente? Máximo Pacheco Matte, presidente del directorio de Codelco, cuyo período a la cabeza de la gigante estatal de cobre culmina en mayo próximo, tras cuatro años en el cargo encomendado por el Presidente Gabriel Boric.
“Me dirijo a usted para compartir un hito significativo para Codelco y para nuestro rol en el sector minero global”, inicia el escrito y detalla el cumplimiento de las condiciones que se requerían para constituir la alianza y empresa conjunta con SQM para explotar Litio en el Salar de Atacama, NovaAndino Litio.
“Para Codelco, esto es más que un acuerdo: es la piedra angular de nuestra estrategia multimineral. Hemos evolucionado de ser el principal productor de cobre del mundo a convertirnos también en un proveedor clave de cobre y litio, los dos pilares esenciales de la transición energética y digital global”, destaca el economista y exministro de Energía del segundo Gobierno de Michelle Bachelet.
Siempre hablando en primera persona plural, Pacheco expone que la asociación permite combinar “la fortaleza institucional de Codelco” con la “experiencia operativa de clase mundial” de SQM, activando, además, “un liderazgo inmediato en el mercado” litífiero. Cabe recordar que el socialista fue elegido por el directorio de NovaAndino como presidente de la mesa, abriendo un flanco de críticas, puesto que saldrá de la cuprera en mayo y el nuevo puesto tiene una duración de dos años. En reiteradas oportunidades ha defendido su elección y permanencia en ese nuevo puesto pese al cambio de Gobierno.
La carta agrega que NovaAndino forma parte de una estrategia aún más amplia y activa de alianzas: “Nuestra reciente asociación en litio con Rio Tinto en Maricunga, nuestro nuevo acuerdo de fundición con Glencore y nuestras colaboraciones permanentes con Freeport, Anglo American y BHP demuestran el compromiso de Codelco con ser un socio sofisticado, confiable y preferente para las principales compañías mineras del mundo”.
Y antes de firmar con su nombre y cargo, cierra marcando que “Codelco avanza con una posición financiera sólida y una visión clara para los próximos 50 años. Esperamos continuar nuestro diálogo y explorar nuevas formas de responder a la creciente demanda mundial de minerales críticos”.
