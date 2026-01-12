Máximo Pacheco proyecta que Codelco producirá 1,34 millones de toneladas de cobre en 2026

La mayor productora mundial de cobre proyecta un leve aumento de su producción este año.

Codelco, mayor productora mundial de cobre, producirá 1,34 millones de toneladas del metal este año, unas 10.000 toneladas por encima del 2025, dijo a Reuters el presidente del directorio de la minera estatal, Máximo Pacheco.

En una entrevista con Reuters en el marco del Future Minerals Forum en Riad, el ejecutivo dijo que la cuprífera anotó en 2025 una producción propia del metal rojo de 1,33 millones de toneladas, a las que se suman unas 100.000 toneladas de su participación en yacimientos de terceros.

"Nuestra estrategia ha sido encontrar cobre y desarrollar proyectos estructurales para la expansión y prolongar la vida útil de nuestras minas de cobre, por lo que ahí es donde hemos estado invirtiendo nuestra inversión de capital", acotó, al señalar que la inversión para exploración en 2026 será de unos US$ 150 millones.

Un documento interno -visto por Reuters- mostró que la producción propia en diciembre cerró en 172.300 toneladas, un alza del 4,6% frente al mismo mes de 2024, lo que llevó a culminar el año con 1.334.400 toneladas, un avance del 0,5% interanual.

Pacheco comentó que actualmente existe mucha competencia por los concentrados de cobre, pero la empresa sigue exportando a China una parte significativa de su producción. Además, venden un tercio de sus cátodos a Estados Unidos.

Codelco -que entrega todas sus ganancias al Estado- está embarcada en la construcción de los llamados "proyectos estructurales" que buscan contrarrestar la caída en las leyes minerales de sus depósitos, lo que ha puesto presión en su endeudamiento.

"Tenemos una deuda de aproximadamente US$ 24.000 millones, que obviamente ha ido en aumento debido a nuestra inversión de US$ 5.000 millones de en gastos de capital anuales", explicó.

El ejecutivo señaló que más adelante en el año tendrán la cifra de inversión necesaria para reforzar la operación en su mina estrella El Teniente, luego del accidente fatal ocurrido en julio pasado, que impactó la producción.

De acuerdo al reporte interno, la producción de El Teniente retrocedió en el año un 13% a 310.100 toneladas.

En tanto, Pacheco dijo que la asociación con la privada SQM prevé anotar una producción de unas 250.000 toneladas de litio este año, tras rondar las 230.000 en 2025.

"Nuestro primer compromiso es aumentar la producción de litio con nuevas tecnologías, con menos agua y menos salmuera", recalcó.