"Muñeca Bielorrusa": Codelco amplía querella a los abogados Gabriel Silber y Aldo Cornejo, y los acusa de lavar activos y sobornar jueces

La investigación se da a raíz múltiples episodios asociados a resoluciones dictadas por la Tercera Sala de la Corte Suprema entre 2023 y 2024.

Codelco amplió la querella presentada en noviembre de 2025 en el denominado caso “Muñeca Bielorrusa”, incorporando nuevos antecedentes reunidos durante la investigación y dirigiendo la acción penal contra nuevos imputados por su participación en delitos de soborno y lavado de activos.

La ampliación de la querella fue presentada ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago y se enmarca en la investigación que lleva adelante el Ministerio Público por una serie de actuaciones irregulares ocurridas en litigios entre Codelco y el Consorcio Belaz Movitec (CBM).

En esta nueva presentación, la corporación extiende la acción judicial en contra de los abogados y exdirigentes de la DC, Gabriel Silber Romo y Aldo Cornejo González, como coautores de delitos de soborno y autores de lavado de activos, así como de María Pía Peñaloza López, en calidad de cómplice de soborno y autora de lavado de activos.

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Pagos por decisiones judiciales

Los hechos investigados se relacionan con una serie de decisiones judiciales que fueron influenciadas indebidamente mediante pagos y beneficios económicos, en perjuicio de Codelco.

En particular, la investigación da cuenta de múltiples episodios asociados a resoluciones dictadas por la Tercera Sala de la Corte Suprema entre 2023 y 2024, en causas iniciadas por CBM contra la Corporación, que implicaron pagos por parte de Codelco por más de $17 mil millones.

Estos hechos se enmarcan en un esquema reiterado en que, tras resoluciones favorables al consorcio, se generaron pagos que posteriormente derivaron en transferencias y operaciones destinadas a retribuir dichas intervenciones.

La ampliación de la querella se sustenta en antecedentes incorporados a la carpeta investigativa que permiten establecer la participación de los imputados Aldo Cornejo, Gabriel Silber y María Pía Peñaloza en la ejecución de estos hechos, incluyendo conductas vinculadas a la tramitación de acciones judiciales, coordinación de pagos, operaciones orientadas a ocultar o disimular el origen ilícito de los dineros.

Codelco aseguró, en un comunicado, que seguirá colaborando activamente con la investigación, a fin de que ésta siga avanzando y alcance a todos quienes hayan tenido participación en los hechos delictivos.