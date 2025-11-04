Pese a impacto de El Teniente, Codelco aumenta producción al tercer trimestre y aportes al Fisco suben 16,5%

La estatal Codelco informó esta mañana sus resultados al tercer trimestre del año, periodo "complejo y difícil", como expresó su presidente ejecutivo, Rubén Alvarado, a la luz del fatal accidente en la mina El Teniente, donde seis trabajadores perdieron la vida.



"El evento fue producto de un sismo de alta energía, con un comportamiento geomecánico que no habíamos tenido registro en los últimos 35 años", lamentó antes de entrar de lleno en las cifras financieras. "No hubo alertas previas en los sistemas y esperamos tener hacia fin de año información más concluyente sobre la materia".



Acto seguido, Alvarado presentó que, pese a lo anterior, "hemos logrado mantener el rumbo, aumentar la prouducción, mejorar e Ebitda y aumentar los aportes al Fisco".



A nivel de producción de cobre divisional, a septiembre de 2025, Codelco alcanzó las 937.134 toneladas de cobre fino, un aumento del 2,1% en relación al mismo periodo del año pasado, cuando totalizó 918 mil tonedas.



"En esto sin duda influye la puesta en operación de Rajo Inca, que ha aportado 21 mil toneladas y, por el lado contrario, la restricción en El Teniente nos ha restado del orden de 22 mil toneladas", detalló Alvarado.



Por su parte, el Ebitda alcanzó US$ 4.159 millones, que se comparan con los US$ 4.022 del año pasado. Lo anterior, representa un margen del 31%: "evidentemente este aumento está favorecido por temas de precios tanto en cobre como molibdeno".



Así, los aportes al Fisco aumentaron 15,5%, hasta los US$ 1.240 millones. "Pese a lo difícil que ha sido este tercer trimestre, nosotros seguimos actuando como lo que somos, un motor para el desarrollo de Chile", dijo el presidente ejecutivo.



Respecto a las proyecciones para el cierre de 2025, la estatal redujo su guidance desde las 1.340.000-1.370.000 toneladas a 1.310.000-1.340.000. Cabe destacar que el año pasado la cuprera totalizó 1.328.000 toneladas de cobre.



Pese a la rebaja en las estimaciones productivas, los ejecutivos indicaron que la meta de alcanzar las 1,7 millones de toneladas a 2030 se mantiene.



