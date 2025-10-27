Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Minería
Minería

Robert Friedland e I-Pulse: “Permitirá extender la minería en empresas como Codelco durante otros 100 años”

El célebre minero habló sobre la nueva tecnología que promete revolucionar la industria y la energía geotérmica. Anuncia que en dos o tres años se estará probando en operaciones reales.

Por: Valeria Ibarra

Publicado: Martes 28 de octubre de 2025 a las 04:00 hrs.

Valeria Ibarra Minera Energía tecnología Codelco
<p>El empresario minero Robert Friedland. Foto: Bloomberg</p>

El empresario minero Robert Friedland. Foto: Bloomberg

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

El principal gremio empresarial del país eligió a su nueva gerenta general: puesto será ejercido por histórica ejecutiva
2
Empresas

Exrepresentante en Chile de una de las mayores corredoras inmobiliarias del mundo pide su quiebra
3
Economía y Política

Dipres raya la cancha a los SLEP tras detectar que realizaron contrataciones por sobre límite permitido
4
Empresas

La arremetida del Fisco tras millonaria demanda de Penta por anticipos de rentas vitalicias
5
Empresas

Falabella acusa al Serviu del no pago de un terreno adquirido para proyecto habitacional en San Joaquín
6
Mercados

Zoom a la deuda privada en Chile, el negocio global que generó la alerta del Banco de Inglaterra
7
Empresas

Puma redefine su estrategia de marca y nombra a chilena María Valdés como Chief Brand Officer
8
Empresas

Formalizan por estafa al francés Franck Lançon, el “zar de los residuos minerales”, por defraudar a firma suiza
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Entre Códigos Salud Laboral & Personas Innovación y Startups Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete