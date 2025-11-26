Sociedades Cascadas fijan para el 19 de diciembre juntas de accionistas para aprobar esquema simplificado

Una vez concretada la nueva estructura, las corrientes de las Cascadas desembocarán exclusivamente en Oro Blanco y Potasios.

Las sociedades Cascadas fijaron para el 19 de diciembre próximo las juntas de accionistas para aprobar



para aprobar la simplificación del esquema de estas firmas por el cual Julio Ponce Lerou y su familia tienen participación en SQM, y que ya fue revisado por informes de evaluadores independientes.

La información fue dada a conocer por las sociedades Pampa Calichera, Potasios de Chile, Oro Blanco, Nitratos de Chile y Norte Grande en hechos esenciales enviados a la CMF poco antes de la medianoche del martes.





A inicios de junio, los directorios de Oro Blanco, Nitratos de Chile, Potasios de Chile, Pampa Calichera, Norte Grande y Global Mining, aprobaron de forma unánime un esquema para fusionarse, para que queden solo dos firmas “aguas arriba” de la minera no metálica. Con ello, las corrientes de las Cascadas desembocarán exclusivamente en Oro Blanco y Potasios.





En esa oportunidad, Ponce Lerou también anunció su salida oficial de las sociedades que conforman el grupo Pampa.