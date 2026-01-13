Sonami proyecta una producción de cobre de entre 5,5-5,7 millones de toneladas en 2026 y un precio promedio de US$ 4,5 por libra

"Tenemos cifras azules en lo financiero y comercial (...), pero desafíos estructurales importantes en la operación y la inversión en la mayoría de las faenas mineras", dijo Jorge Riesco, presidente del gremio minero.

La producción de cobre en Chile oscilaría entre 5,5 y 5,7 millones de toneladas en 2026, estimó el martes la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), que agrupa a las empresas del sector. Además, prevén que el precio del metal rojo promediaría US$ 4,5 por libra.

"Para el año 2026, proyectamos mantenernos en el rango de 5,5 a 5,7 millones de toneladas en un escenario que podríamos llamar más bien optimista", dijo el presidente de Sonami, Jorge Riesco.

Sin embargo, destacó los desafíos que también se mantienen presionando al sector.

"Tenemos cifras azules en lo financiero y comercial (...), pero desafíos estructurales importantes en la operación y la inversión en la mayoría de las faenas mineras", acotó.

En inversiones en el mayor productor global de cobre, Riesco destacó una cartera de proyectos de casi US$ 26,800 millones para el quinquenio 2025-2029, destacando que gran parte es para reposición.

Son "inversiones en proyectos ya operativos para combatir caída de leyes o otras dificultades de tipo operacional, mejoras tecnológicas y no propiamente expansión pura de producción".