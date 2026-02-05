Tianqi Lithium se desploma 13% en Bolsa de Hong Kong tras un error en el precio de los bonos convertibles

El banco canadiense Scotiabank emitió un reporte sobre los anuncios de venta de un 1,25% en SQM: "esto marca el inicio de una salida total por parte de Tianqi (de SQM), ya que su tesis de inversión no se ha materializado, incluyendo nunca haber recibido un trato especial por parte de SQM, como contratos favorables".

Tianqi Lithium Corp. modificó el precio de su bono convertible de 2.600 millones de yuanes (US$ 375 millones) después de que el anterior no cumpliera con las normas de la bolsa de valores de Hong Kong, informó Bloomberg.

La minera china había fijado inicialmente el precio de conversión de los bonos en acciones en US$ 49,56 de Hong Kong por acción, una prima del 10% sobre el precio de una colocación simultánea de acciones. Sin embargo, el precio de conversión fue inferior al promedio de cinco días de la acción antes de la operación, lo cual no está permitido por el mercado hongkonés.

Tras este inusual traspié, Tianqi tuvo que suspender la negociación de sus acciones en Hong Kong el miércoles y renegoció el precio del bono convertible. Las acciones cayeron un 13% tras la reanudación de la negociación el jueves, la mayor caída en unos 10 meses, indicó Bloomberg.

En el acuerdo revisado, el precio de conversión se elevó a 51,85 de dólares de Hong Kong, una prima del 15,1% sobre el precio de colocación de 45,05 de dólares hongkoneses, según los términos consultados por Bloomberg News. Esta cifra está justo por encima del promedio de cinco días de 51,84 de dólares de Hong Kong.

Los bancos también renuncian a la comisión de corretaje del 0,5% que habrían pagado los inversores, según los términos.

Vende acciones en SQM

El martes, en un hecho esencial presentado en la Bolsa de Hong Kong, el directorio de la asiática, presidido por Jiang Anqi -hija del fundador Jiang Weiping- aprobó una propuesta de enajenación, que contemplaría la venta de 3,5 millones de acciones Serie A de SQM “en un momento apropiado”, correspondientes al 1,25% del total de papeles de la chilena, con un valor contable de US$ 206 millones.





El texto de cinco páginas agregaba que el board autorizó a la administración “a vender, dentro de un año y en un momento apropiado según condiciones del mercado, las 62.556.568 acciones Serie A” que la firma posee en SQM. Sin embargo, sorpresivamente dicho documento fue retirado un par de horas después y reemplazado por otro que no contenía dicha alternativa, sino solo la de la venta de hasta el 1,25%. Se detalló que la venta sería a un precio no menor al costo de inversión original y que, por ahora, no se ha designado ninguna contraparte específica para la propuesta de enajenación.





Tras este anuncio, Scotiabank estimó que "creemos que esto marca el inicio de una salida total por parte de Tianqi (de SQM), ya que su tesis de inversión no se ha materializado, incluyendo nunca haber recibido un trato especial por parte de SQM, como contratos favorables".

El banco canadiense señaló que el eventual control de Nova Andino Litio por parte de Codelco presenta un riesgo de gobernanza/deterioro para Tianqi, según Bloomberg.





En segundo lugar, el 3 de febrero, Tianqi presentó una solicitud para vender la totalidad de su posición Clase A de 63 millones (~22%) en SQM, antes de volver a presentar una solicitud el 4 de febrero para la venta de 3,6 millones. "Esto, sumado a una posible venta en el mercado secundario, asustó a los inversores, con razón", dijo Scotiabank.





El banco canadiense escribió hace 18 meses un análisis de la salida de la firma china de SQM, la que califica de "inevitable", un reporte titulado "Cómo Tianqi puede salvar las apariencias". En ese documento, la entidad detalló posibles compradores de esta participación, incluyendo la saudí Aramco y la multinacional Rio Tinto, entre otros.





"Esperamos que Tianqi busque esta vía, ahora que se recaudarán US$ 200 millones", señala.