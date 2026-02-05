Click acá para ir directamente al contenido
Tianqi Lithium se desploma 13% en Bolsa de Hong Kong tras un error en el precio de los bonos convertibles

El banco canadiense Scotiabank emitió un reporte sobre los anuncios de venta de un 1,25% en SQM: "esto marca el inicio de una salida total por parte de Tianqi (de SQM), ya que su tesis de inversión no se ha materializado, incluyendo nunca haber recibido un trato especial por parte de SQM, como contratos favorables".

Por: Valeria Ibarra

Publicado: Jueves 5 de febrero de 2026 a las 15:30 hrs.

<p>Foto: Bloomberg</p>

