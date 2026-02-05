Tianqi Lithium se desploma 13% en Bolsa de Hong Kong tras un error en el precio de los bonos convertibles
El banco canadiense Scotiabank emitió un reporte sobre los anuncios de venta de un 1,25% en SQM: "esto marca el inicio de una salida total por parte de Tianqi (de SQM), ya que su tesis de inversión no se ha materializado, incluyendo nunca haber recibido un trato especial por parte de SQM, como contratos favorables".
Noticias destacadas
Tianqi Lithium Corp. modificó el precio de su bono convertible de 2.600 millones de yuanes (US$ 375 millones) después de que el anterior no cumpliera con las normas de la bolsa de valores de Hong Kong, informó Bloomberg.
La minera china había fijado inicialmente el precio de conversión de los bonos en acciones en US$ 49,56 de Hong Kong por acción, una prima del 10% sobre el precio de una colocación simultánea de acciones. Sin embargo, el precio de conversión fue inferior al promedio de cinco días de la acción antes de la operación, lo cual no está permitido por el mercado hongkonés.
Tras este inusual traspié, Tianqi tuvo que suspender la negociación de sus acciones en Hong Kong el miércoles y renegoció el precio del bono convertible. Las acciones cayeron un 13% tras la reanudación de la negociación el jueves, la mayor caída en unos 10 meses, indicó Bloomberg.
En el acuerdo revisado, el precio de conversión se elevó a 51,85 de dólares de Hong Kong, una prima del 15,1% sobre el precio de colocación de 45,05 de dólares hongkoneses, según los términos consultados por Bloomberg News. Esta cifra está justo por encima del promedio de cinco días de 51,84 de dólares de Hong Kong.
Los bancos también renuncian a la comisión de corretaje del 0,5% que habrían pagado los inversores, según los términos.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Constructora de Temuco activa inversiones por US$ 150 millones y alista ingreso a la RM con dos proyectos en Lo Barnechea
La firma está ejecutando actualmente una cartera de US$ 84 millones en La Araucanía que incluye un edificio de oficinas, dos desarrollos habitacionales, un centro comercial y el que asegura es el strip center “más grande del sur de Chile”, con 10 mil m2.
Primer hito de la reforma de notarios: desde abril la Universidad de Chile aplicará prueba de conocimientos a candidatos
El Servicio Civil firmó convenio con la Facultad de Derecho de la Casa de Bello para la implementación de una prueba de conocimientos para seleccionar a los futuros notarios y conservadores.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete