Ganancias de la china BYD suben en el primer semestre gracias a una agresiva expansión internacional

El sólido comienzo de año de BYD da paso a un segundo semestre más complejo, pero a pesar de los desafíos los analistas se muestran optimistas sobre las perspectivas de la compañía.

Las ganancias de BYD Co. aumentaron un 14% en el primer semestre gracias a la sólida demanda de sus vehículos eléctricos y a una agresiva expansión en los mercados internacionales, buscando superar las dificultades internas.

Los ingresos netos totalizaron 15.500 millones de yuanes (US$ 2.200 millones) en el semestre finalizado el 30 de junio, según informó el fabricante de automóviles en un comunicado el viernes. Los ingresos aumentaron un 23%, hasta los 371.300 millones de yuanes, añadió.

El sólido comienzo de año de BYD da paso a un segundo semestre más complejo. Los fuertes descuentos que implementó el fabricante a finales de mayo lo colocaron en el centro de la reflexión del sector, mientras Beijing busca frenar los incesantes recortes de precios que, según temen, socavarán el valor de la marca y ejercerán presión financiera incluso sobre las empresas con mayor capitalización.

Hasta el momento, la campaña ha tenido un efecto limitado, ya que las principales marcas de automóviles, incluida BYD, han mantenido los descuentos, los han aumentado o los han reducido solo ligeramente en julio. Pero esto ha puesto al sector en alerta y ha dejado a los fabricantes de automóviles intentando alcanzar su objetivo de ventas anuales sin una de las armas más potentes de su arsenal.

BYD, actualmente el mayor fabricante de vehículos eléctricos (VE) del mundo, vendió un total de 2,15 millones de vehículos —incluyendo modelos eléctricos de batería e híbridos enchufables— en el primer semestre, un 33% más que el año anterior. Esto representa menos de la mitad de su objetivo anual de 5,5 millones de unidades.

El fabricante de automóviles también experimentó un cambio notable en el mercado nacional en el segundo trimestre. Si bien los VE de batería continuaron mostrando un fuerte crecimiento, las ventas de híbridos se contrajeron con respecto al año anterior. Esto ha hecho que la expansión internacional de BYD sea cada vez más importante. La unidad tailandesa de la compañía exportó VE a Europa por primera vez, incluyendo al Reino Unido, Alemania y Bélgica, según Xinhua.

A pesar de los desafíos de BYD, los analistas se muestran optimistas sobre las perspectivas de la compañía.

La disminución de las cifras de ventas en julio se debió a una menor demanda interna durante la temporada baja de verano, a la priorización de BYD de la normalización de los inventarios del canal, así como a una disciplina de precios más estricta, escribieron en una nota los analistas de HSBC, dirigidos por Yuqian Ding. Se espera que estas acciones, si bien ejercen una presión temporal sobre los volúmenes de ventas, tengan beneficios a largo plazo y respalden una expansión de márgenes más sostenible en el futuro, escribieron.