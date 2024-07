General Motors supera las estimaciones de ganancias y eleva sus previsiones gracias a la fuerte demanda de camiones

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Las ganancias de General Motors Co. aumentaron un 60% respecto al año pasado, superando las expectativas de Wall Street debido a la fuerte demanda de camiones a gasolina en Estados Unidos.

El fabricante de automóviles ganó US$ 3,06 por acción sobre una base ajustada en el segundo trimestre, frente a los US$ 1,91 de hace un año, según un comunicado publicado el martes. Eso se compara con el promedio de US$ 2,71 de las estimaciones de los analistas compiladas por Bloomberg. La compañía también elevó su previsión de ganancias en US$ 500 millones hasta los US$ 15.000 millones para este año.

El desempeño mejor de lo esperado del fabricante de automóviles se debe principalmente a su negocio estadounidense, donde la demanda de camionetas y todoterrenos, junto con una desaceleración en el crecimiento de las ventas de vehículos eléctricos que pierden dinero en los volúmenes actuales, le ha permitido a GM maximizar las ganancias y el flujo de efectivo. El fabricante con sede en Detroit está retrasando algunas de sus inversiones en plantas de vehículos eléctricos y las recompras de acciones han reducido el recuento de acciones en un 17%.

Los ingresos récord en el trimestre y la primera mitad del año “nos han preparado el camino para aumentar nuestras previsiones de ganancias para todo el año, flujo de caja libre y ganancias por acción”, dijo la directora ejecutiva Mary Barra en una carta a los accionistas.

En pocas palabras, GM está funcionando como un generador de efectivo alimentado con gasolina, en lugar de como una máquina de crecimiento de alta tecnología como Barra había imaginado en su día. En conjunto, la naturaleza habitual del mercado de vehículos de Estados Unidos está impulsando una rentabilidad que compensa fácilmente su negocio en dificultades en China, que sigue perdiendo dinero.

Si bien las ganancias de los camiones son el principal impulsor del crecimiento de las ganancias y el flujo de caja, GM también ha retrasado los planes de expansión para la producción de vehículos eléctricos y ha reducido los gastos de capital de hasta US$ 13 mil millones en los últimos años a un rango de US$ 10,5 mil millones a US$ 11,5 mil millones para este año.

En América del Norte, las ganancias ajustadas antes de intereses e impuestos crecieron alrededor de un 39%, a 4.400 millones de dólares.

Los ingresos de la compañía, de US$ 48.000 millones, durante el trimestre aumentaron un 7% respecto del año anterior y superaron la estimación de consenso de US$ 45.600 millones. Un factor clave fue un aumento de casi el 5% en las ventas de las camionetas de tamaño completo Chevrolet Silverado y GMC Sierra de GM.

Replanteamiento de los vehículos eléctricos

GM no se refirió a los informes de que la compañía ha retrasado su tercera planta de celdas de batería que está planeada con LG Energy Solution. Barra dijo recientemente que la compañía no alcanzará su objetivo de tener la producción en marcha para 1 millón de vehículos eléctricos a fines de 2025.

La empresa cree que puede frenar su avance hacia los vehículos eléctricos porque ya ha realizado gran parte de su inversión en la producción de baterías. Para finales del año próximo, la empresa tendrá una gama de vehículos eléctricos más grande que cualquier otro fabricante de automóviles en el mercado. GM ya está vendiendo versiones eléctricas de la camioneta Chevrolet Silverado y del SUV crossover mediano Blazer y el Equinox más pequeño.

A finales de este año, GM añadirá una versión eléctrica de su buque insignia Cadillac Escalade y una camioneta GMC Sierra enchufable. El año que viene saldrá un nuevo Bolt EV compacto, junto con un crossover Cadillac de tres filas llamado Vistiq.

El Bolt adquirirá una nueva importancia para GM. Cuando el pequeño vehículo eléctrico salga al mercado el año que viene, será el coche autónomo empleado por Cruise LLC, la unidad de vehículos autónomos del fabricante de automóviles. Barra dijo en su carta que GM dejará de fabricar el vehículo autónomo Origin , un transbordador con forma de caja de pan diseñado para cuatro a seis pasajeros. Dijo que se dejará de fabricar por razones de costos y normativas.

Si bien el flujo de caja sigue siendo sólido en el negocio norteamericano y los planes de vehículos eléctricos siguen avanzando, GM está teniendo dificultades en China. La empresa perdió 104 millones de dólares en el trimestre después de ganar US$ 78 millones hace un año.

El director financiero de GM, Paul Jacobson, dijo que la compañía está hablando con sus socios chinos para reestructurar el negocio.

"Seguimos viendo desafíos", dijo en una llamada con periodistas. "Hemos visto una erosión significativa de la participación de mercado y la competitividad de precios".